Вашингтон, 7 июля. Российские войска в любой момент могут нанести сокрушительный ракетный удар по противнику в Черном море, заключил американский военный эксперт Питер Сучиу.

Вместе с масштабными учениями НАТО, в которых приняли участие военные сразу из 32 стран, у берегов Крыма прошли собственные учения российского флота. В ходе маневров бойцы Южного военного округа отработали уничтожение целей на суше и у береговой линии при помощи ЗРК С-400 и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Американский обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу отметил, что, по всей видимости, российские войска поддерживают всегда высокий уровень боеспособности на южных рубежах. «ПолитРоссия» приводит публикацию Сучиу в пересказе.

Сучиу отметил, что с некоторых пор Черное море превратилось в поле для конкурирующих учений, и не так далеко от российского флота свою тренировку проводила флотилия НАТО, от которой пуски С-400, вероятно, не укрылись. Однако на этом фоне Сучиу сделал довольно смелый вывод.

«Таким образом, Россия готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море», — поясняет Питер Сучиу.

Он напоминает, что учения НАТО Sea Breeze в Черном море проводят регулярно, но их масштаб всегда растет. При этом Альянс отрабатывает противолодочные миссии, противодействие захвату и десантную войну. Россия отвечает НАТО почти симметрично и регулярно поддерживает личный состав Черноморского флота на высоком уровне боеготовности. Резюмируя, Сучиу отметил, что, по всей видимости, Россия не исключает возможности ракетной войны в Черном море.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате американского разведывательного самолета над водами Черного моря. На сопровождение нарушителя подняли два истребителя Су-30 из дежурных сил Черноморского флота.