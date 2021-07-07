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Представлены доказательства торговли серебром в период бронзового века
Наука
Представлены доказательства торговли серебром в период бронзового века
pixabay.com  /  Anatoly Kalmykov

Москва, 7 июля. Исследование торговли серебром в Средиземноморье в период с бронзового века до нападения Навуходоносора на иерусалимский Храм Соломона представили ученые.

Группа специалистов из разных стран презентовала доклад в ходе Международной конференции по геохимии имени В. М. Гольдшмидта. Для проведения работы специалисты провели исследование геохимических доказательств торговли серебром в древние времена, сообщает Phys.org.

Международная группа ученых использовала изотопный анализ следов свинца в хаксилверах. Последние представляют собой фрагменты ограненных и гнутых серебряных предметов. В прошлом их использовали как слитки или весовую валюту. В итоге удалось установить, что хаксилверы привозили в Леванту с юга Эгейского моря, Испании и Сардинии, пишет Planet Today.

Новые останки парейазавра ранее обнаружили археологи Вятского палеонтологического музея. Находку удалось обнаружить на Котельническом местонахождении.

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ученые торговля серебро
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