Представлены доказательства торговли серебром в период бронзового века

Москва, 7 июля. Исследование торговли серебром в Средиземноморье в период с бронзового века до нападения Навуходоносора на иерусалимский Храм Соломона представили ученые.

Группа специалистов из разных стран презентовала доклад в ходе Международной конференции по геохимии имени В. М. Гольдшмидта. Для проведения работы специалисты провели исследование геохимических доказательств торговли серебром в древние времена, сообщает Phys.org.

Международная группа ученых использовала изотопный анализ следов свинца в хаксилверах. Последние представляют собой фрагменты ограненных и гнутых серебряных предметов. В прошлом их использовали как слитки или весовую валюту. В итоге удалось установить, что хаксилверы привозили в Леванту с юга Эгейского моря, Испании и Сардинии, пишет Planet Today.

Новые останки парейазавра ранее обнаружили археологи Вятского палеонтологического музея. Находку удалось обнаружить на Котельническом местонахождении.