Банги, 7 июля. Центральноафриканцы продолжают осуждать действия миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) после смертельного ДТП.

Несмотря на то, что самая крупная протестная акция против преступной деятельности сотрудников МИНУСКА уже прошла возле офиса международной организации, жители не перестают негодовать по поводу произошедшего инцидента. Центральноафриканцы потребовали судить ответственных за смертельное ДТП миротворцев ООН.

«Мы требуем, чтобы виновники этого несчастного случая со смертельным исходом предстали перед судом и понесли соответствующее наказание. Это поможет уменьшить боль, которую испытывают семьи погибших», — добавили жители ЦАР.

Миротворцы ООН сбили двух мотоциклистов, в том числе 16-летнюю девушку на улице Авеню Де Франс, а затем попытались скрыться с места происшествия и задавили еще одного водителя мототакси.

С каждым днем народный гнев усиливается. Это видно по реакции общественных объединений и акциям протеста. Например, вице-президент Ассоциации защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике заявил о двуличии миссии:

«Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес вооруженных сил и российских союзников. В то же время «голубые каски» являются пособниками врагов нашего государства, пользуются нашими несчастьями. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна миссия ООН! Мы требуем ее вывода из Центральноафриканской Республики».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее центральноафриканцы организовали стихийный митинг у здания МИНУСКА, в ходе которого потребовали наказать виновных в смертельном ДТП.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убивать нас. Мы не животные», — скандировали протестующие.

В ЦАР задаются вопросом, почему представители международной миссии все еще не понесли наказание за содеянное.

«Они сбили сначала двух наших соотечественников, а потом еще одного. Это зверство!» — возмутились граждане республики.

Действия миротворцев не остаются без внимания других сотрудников организации. Например, независимый эксперт ООН Мари-Тереза Кейта-Бокум раскритиковала деятельность МИНУСКА. Она назвала действия «голубых касок» бессмысленными и вредительскими по отношению к центральноафриканцам.

Это не первый подобный случай. Ранее представители миссии протаранили мотоциклетное такси и насмерть раздавили водителя. Затем виновники предложили два доллара и еду семье погибшего, что привело в ярость местных жителей.