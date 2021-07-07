Иммунолог допустил появление в России китайских и индийских вакцин от коронавируса

Москва, 7 июля. Вакцины от коронавируса китайского и индийского производства могут появиться в России, предположил врач-иммунолог Николай Крючков.

Западные производители вакцин от COVID-19 едва ли нацелены на российский рынок. Мощности таких компаний уже достаточно загружены, им предпочтительнее продавать свои препараты более богатым странам, объяснил Крючков.

Некоторые компании по производству вакцин от COVID-19 из Китая уже подали заявку на исследование своих разработок в России для дальнейшего распространения препаратов в этой стране. Индийские вакцины также могут появиться на территории РФ в будущем, предположил иммунолог в эфире «Радио 1».

Разработанные в России вакцины от коронавируса не влияют на способность людей к производству потомства, заявили эксперты Роспотребнадзора. Любые препараты для прививок не влияют на репродуктивное здоровье, уточнили в ведомстве.