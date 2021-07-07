Дмитрий Солонников рассказал, как пандемия повлияет на выборы в России

В сентябре в России пройдут парламентские и региональные выборы. В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Изменится ли ход выборов в 2021 году в реалиях пандемии? Безопасна ли система трехдневного голосования и стоит ли ждать в России окончательного перехода на электронный формат выборов? Какие партии на сегодняшний день показывают высокие рейтинги и есть ли среди них оппозиционные? На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» ответил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Голосования «на пеньках» не будет

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

Политолог рассказал о новом механизме трехдневного голосования, который будет практиковаться в России на выборах 2021 года. Такой подход к выборам уже зарекомендовал себя в некоторых европейских странах в 2020 году.

«Новые механизмы позволяли избежать скопления людей на избирательных участках. На выборах 2021 года в России будет такая же система, будет трехдневное голосование, будут выездные избирательные участки. В соответствии с новыми поправкам в Конституцию, теперь тайное голосование будет соблюдаться. Выборы конкурентные, серьезные, поэтому должны быть специальные помещения, где есть члены избирательной комиссии, есть возможность зайти в кабинку, закрыть шторку, чтобы никто не видел, «голосования на пеньках» не будет», — рассказал Дмитрий Солонников.

Система трехдневного голосования имеет ряд сложностей как для избирателей, так и для членов комиссий на участках, обратил внимание гость студии.

«Сидеть три дня тяжело даже психологически, поэтому избирательная комиссия столкнется с рядом трудностей. Далее — это работа наблюдателей: смогут ли они все три дня находиться на одном избирательном участке?» — рассуждает политолог.

Невские Новости / Александр Гришин

Еще один важный политический и психологический вопрос — это сохранность бюллетеней в ночное время, добавил спикер.

«По закону, наблюдатели могут находиться на избирательном участке в течение всего голосования, то есть 24 часа, но голосование проходит в том числе в школах, где никто не даст находиться большому количеству наблюдателей в ночное время. Будут камеры, будет 2–3 сотрудника полиции, а зачастую это курсанты МВД. Но достаточно ли этого будет, чтобы потом легитимизировать результаты, чтобы потом отбивать сомнения оппозиции? Нужно будет внимательно следить за камерами», — поделился мнением Дмитрий Солонников.

Антипрививочники снизят общую явку

Федеральное агентство новостей /

Другая важная составляющая, на которую повлияет пандемия, — это электоральное поведение, отметил политолог.

«Люди могу быть напуганы коронавирусными ограничениями, будет ли нужен QR-код, как в Москве он необходим в кафе и клубах. Мне думается, что явка может оказаться ниже прогнозов. Предполагалось, что к лету у нас будет 60–70% коллективного иммунитета, но не получилось, поэтому явка может быть ниже. Психологический фактор людей, которые рассуждают по типу «я принципиально не прививаюсь, принципиально не пойду голосовать», будет работать. Ряд партий поставил в повестку борьбу с вакциной, они будут раскручивать тему насилия над обществом — позиция жестко популистская. Но при этом какой-то слой людей будет за них голосовать», — сообщил Солонников.

Электронное голосование

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дмитрий Солонников является сторонником электронного голосования. Он заявил, что в скором времени большинство россиян действительно будут выбирать кандидатов на интернет-платформах для голосования.

«Это объективное будущее всего человечества, большая часть нашей жизни уйдет в онлайн. Да, конечно, останется и очное голосование для тех, кто захочет, но для большинства будет удобно проголосовать дома. Тут вопрос доверия к результатам таких выборов, когда будут рассказывать, что сайт взломали. Здесь, конечно, эффективность системы безопасности должна повышаться. Я считаю, что через 2–3 избирательных цикла мы будем голосовать в интернете», — сказал специалист.

Новые партии и новые оппозиционеры

Дмитрий Солонников поделился своим прогнозом по поводу возможного лидера среди партий.

«В начале 2021 года создалось впечатление, что активно растет ЛДПР, после объединения выросла и «Справедливая Россия». Сейчас мы видим падение рейтингов КПРФ, а также балансирование «Единой России» с установкой 45% явки на 45% голосов за саму партию. Что касается новых партий, например, у «Родины» есть шанс пройти 5%-ный порог. Партия «Яблоко» идет довольно спорно, хоть она и не новичок, но барьер в 5% голосов уже давно не преодолевала. Ярких фигур, оппозиционеров пока нет, но впереди еще два месяца, так что результаты могут поменяться», — считает политолог.

Угроза вмешательства в российские выборы

На вопрос, будет ли Европа оказывать давление на осенние выборы в России, Солонников отвечает утвердительно. Однако добавляет, что наше государство будет всячески блокировать попытки других стран повлиять на ход и результаты голосования.

«Во-первых, поддержка тех или иных депутатов деньгами, консультантами будет минимизирована. Передача денег в партийные фонды, физическим лицам тоже будет отслеживаться, прямо влиять не получится. Я бы обратил внимание на санкции против Белоруссии, они ведь введены демонстративно, Европа так показывает России, что она может не признать выборы, вот такое давление будет продолжаться, но мы его не боимся», — подытожил эксперт.

Также политолог Солонников оценил роль «звездных» выдвиженцев в Госдуму. Каждый представитель шоу-бизнеса, баллотирующийся на выборы в Госдуму, преследует свои цели и может быть эффективным законодателем, уверен специалист.