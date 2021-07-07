Медики проводят повторную вакцинацию военнослужащих ЦВО и их семей

Екатеринбург, 7 июля. Повторная вакцинация привитых ранее от коронавируса военнослужащих Центрального военного округа началась в Поволжье, сообщает пресс-служба ЦВО.

Как указывается в заявлении, речь идет о военных, которые были привиты еще в прошлом году. Первыми повторную вакцину получают бойцы, которые несут боевое дежурство, а также военные медики и участники Армейских международных игр.

Также вакцинация проходит и для молодых солдат весеннего призыва, среди них привиты свыше 4,5 тысячи человек. Всего в ЦВО препарат от коронавируса получили около 200 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Западном военном округе солдаты были впервые провакцинированы в полевых условиях. Это связано с проведением учений перед предстоящими российско-белорусскими маневрами «Запад-2021».