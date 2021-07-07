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Экипажи Ил-76 сбросили 335 тонн воды на места пожаров в Оренбургской области
Армия
Экипажи Ил-76 сбросили 335 тонн воды на места пожаров в Оренбургской области
Инфореактор

Москва, 7 июля. Тушением возгораний лесных массивов в Оренбургской области заняты два специализированных самолета Ил-76 ВКС РФ.

Самолетами было выполнено восемь вылетов в течение двух дней, на места пожаров суммарно сброшено около 335 тонн воды, сообщили представители российского министерства обороны.

Пара Ил-76 ВКС РФ была привлечена к ликвидации стихийного бедствия в Оренбургской области согласно распоряжению главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, проинформировали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о значении самолетов Ил-76 в составе сил постоянной готовности российской военно-транспортной авиации.

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вкс пожары ил-76
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