Экипажи Ил-76 сбросили 335 тонн воды на места пожаров в Оренбургской области

Москва, 7 июля. Тушением возгораний лесных массивов в Оренбургской области заняты два специализированных самолета Ил-76 ВКС РФ.

Самолетами было выполнено восемь вылетов в течение двух дней, на места пожаров суммарно сброшено около 335 тонн воды, сообщили представители российского министерства обороны.

Пара Ил-76 ВКС РФ была привлечена к ликвидации стихийного бедствия в Оренбургской области согласно распоряжению главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, проинформировали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о значении самолетов Ил-76 в составе сил постоянной готовности российской военно-транспортной авиации.