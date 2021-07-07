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Роберт Дауни — младший подтвердил смерть отца и пожелал сил мачехе

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:30
Общество
Роберт Дауни — младший подтвердил смерть отца и пожелал сил мачехе
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Вашингтон, 7 июля. Американский актер Роберт Дауни — младший почтил память покойного отца-режиссера в личном Instagram-аккаунте и тут же получил обратную связь от поклонников.

По словам актера, Роберт Дауни — старший умер в ночь с 6 на 7 июля. Его уход из жизни был спокойным.

«Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона... Он был настоящим режиссером-индивидуалистом и оставался оптимистом во всем», — написал Дауни-младший под черно-белой фотографией своего родителя.

В конце публикации он поддержал мачеху Розмари Роджерс-Дауни. По его словам, она является святой женщиной, которой нужны мысли и поддержка окружающих. Пользователи Сети выразили свои соболезнования в комментариях к посту.

Печальную новость о смерти режиссера первой сообщила его вдова американским журналистам. В момент кончины супруга находилась рядом с ним.

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