Роскошная, густая копна волос ― мечта едва ли не каждой девушки. Но чаще природа не делает таких подарков. Если пряди висят безжизненно, а чтобы приподнять их, нужно начесывать и долго укладывать, есть смысл пересмотреть повседневный уход. В этом поможет шампунь для объема волос.

Он станет надежной базой, с помощью которой удастся добиться желанного эффекта. Как выбрать его правильно? Какие компоненты обязательно должны быть в средстве, а каких стоит избегать? Как рекомендуют использовать шампуни для объема волос трихологи, с какими стайлинговыми продуктами их стоит комбинировать? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН, а также знакомьтесь с рейтингом лучших шампуней для объема волос по версии редакции.

Как работает шампунь «максимальный объем»

Объем прически может потеряться из-за:

избыточной жирности кожи головы;

нарушенной структуры волосков;

истончения прядей в результате частого термического воздействия, окрашивания.

Как правило, эти причины дополняют друг друга и картина получается безрадостной. У корней волосы быстро становятся жирными, из-за чего даже укладка со стайлинговыми средствами через несколько часов исчезает без следа. Сами волоски могут быть тонкими, ломкими и сухими, поэтому выглядят редкими и необъемными.

Лучший шампунь для объема волос качественно выполняет три функции.

Тщательно очищает кожу головы. Удаляет секрет сальных желез, очищая прикорневую зону. Благодаря отсутствию естественной смазки у корней волоски становятся легче и уже не прижимаются к голове. Их несложно приподнять от корней феном, даже без дополнительной укладки они будут выглядеть пышными.

Структурирует волоски. Средство содержит «строительные» материалы для волосяных стержней. Как правило, кератин или белковые структуры: протеины риса, овса, шелка. Эти вещества встраиваются в волоски, заполняют пустоты, образованные в структуре волосяного стержня. Благодаря этому пряди становятся более плотными и кажутся куда гуще, чем есть на самом деле.

Приподнимает волоски. В этом качестве выступают силиконы, которые воздушной пленкой обволакивают волосинки и создают между ними невидимые связи. Эти связи работают, как пружины: заставляют волоски сохранять расстояние и не позволяют прилегать друг к другу. Конечно, этот эффект не бесконечен, в большей мере он будет заметен на чистых волосах. По мере накопления сального секрета в прикорневой зоне он будет уменьшаться, но по длине может сохраняться довольно долго ― до следующего мытья головы.

Федеральное агентство новостей /

Как выбрать шампунь для объема жирных волос

Если кожа головы склонна к жирности, важно подбирать средства для ее тщательного очищения. Такие шампуни будут содержать вещества, способные отмывать до скрипа. Есть мнение, что при склонности к жирности нельзя использовать средства с агрессивными ПАВ, например, с лаурилсульфатом натрия, так как эти вещества сдирают с кожи естественную гидролипидную мантию и заставляют ее вырабатывать еще больше себума.

Это мнение верно лишь отчасти. Средства с лаурилсульфатом натрия действительно хорошо пенятся и тщательно вымывают себум из прикорневой зоны. Однако вредить коже они начинают лишь в том случае, если использовать их слишком часто, например, мыть голову каждый день, и тем более утром и вечером. При такой регулярности применения неминуемо повреждение защитного слоя эпидермиса. Он становится более сухим, в результате начинает еще более активно вырабатывать защитную смазку, что приводит к еще большей жирности кожи.

Альтернатива сульфатным шампуням ― безсульфатные. Они действуют менее агрессивно, так как содержат в составе мягкие очищающие вещества. Однако с себумом, который вырабатывает жирная кожа, они справиться не могут, потому очищают прикорневую зону недостаточно качественно.

Совет. При склонности к жирности волос не используйте безсульфатные шампуни. Они не способны качественно промыть корни волос, из-за чего те теряют пышность. Шампунь должен содержать сульфатные компоненты. При использовании два-три раза в неделю он не будет вредить коже головы и увеличивать выработку себума.

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Как выбрать шампунь для объема тонких волос

От хрупкости, безжизненности волос способны избавить средства, насыщенные структурирующими компонентами. Такие составы делят на две группы.

Уплотняющие. Они содержат добавки, которые, внедряясь в волосяной стержень, заполняют пустоты. В результате волоски становятся более плотными, но не тяжелыми. Таким эффектом обладают протеины овса и пшеницы, экстракты хлопка и шелка. В дополнение производитель может использовать в составе провитамин В5 или Д-пантенол, которые также обладают способностью восстанавливать структуру волосков, или гиалуроновую кислоту, которая поддерживает естественное увлажнение прядей.

Придающие жесткость. Такие средства действуют немного иначе. Они также содержат уплотняющие добавки, но вместе с ними и компоненты, которые окутывают волосяные стержни невидимой пленкой. Таким свойством обладает гидролизованный кератин: он не только встраивается в волоски, но и работает на их поверхности. Другие ценные добавки шампуней ― пептиды, ускоряющие регенерацию клеток, и силиконовый полимер димитикон, придающий волоскам шелковистость и блеск, не позволяющий им плотно примыкать друг к другу. Аналогичным действием обладает вещество филоксан, которое также придает волоскам жесткость и объем.

Совет. При выборе шампуня для объема тонких волос избегайте средств, которые обещают глубокое увлажнение и питание. Их состав обогащен маслами, а именно они создают пленку на поверхности волосков, увеличивающую их вес. Несмотря на то, что такие шампуни могут помочь справиться с сухостью прядей, сделают их на ощупь мягкими и придадут блеск, объем они отнимут безальтернативно. Чтобы придать его прическе, используйте средства с невесомыми полимерами в составе.

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Как использовать шампунь «большой объем»

Чтобы получить максимум пользы от средства и наслаждаться роскошным объемом шевелюры, соблюдайте простые правила.

Применяйте шампунь два раза в неделю. Если возникает необходимость мыть голову чаще, используйте мягкие средства для очищения, которые не нарушают естественную гидролипидную мантию.

Ограничьте уходовые процедуры, которые способствуют жирности волос. Среди них использование глубоко очищающих шампуней, которые даже при жирной коже головы нельзя использовать чаще одного раза в неделю. Применение скрабов для глубокого очищения также способно провоцировать жирность, а еще вызывать воспалительные реакции из-за нанесения микротравм. Сократите частоту сушки феном, а если выполняете укладку, держите его на расстоянии вытянутой руки и старайтесь обрабатывать локоны не горячим, а едва теплым воздушным потоком.

Используйте бальзам для объема. Он станет отличным помощником для шампуня. В тандеме они обеспечат прекрасный результат, особенно, если насыщены сходными компонентами (поэтому есть смысл покупать продукты из одной серии одного производителя). Наносите ухаживающее средство только на длину волос, но не на корни: бальзамы создают на поверхности кожи головы пленку, которая не только способствует ее жирности, но и может обернуться нарушением питания волос, появлением перхоти.

При укладке сушите волосы, откинув голову вниз, так вы добьетесь хорошего прикорневого объема. И не забывайте о стайлинговых средствах: современные муссы совсем незаметны внешне и способны поддержать пышность прически до двух суток. С подборкой лучших муссов для волос по версии ФАН вы можете ознакомиться в нашем рейтинге.

Лучший шампунь для объема волос ― рейтинг ФАН

В эту подборку мы включили средства, которые можно найти в большинстве супермаркетов и магазинов косметики. Но при этом они отлично справляются с поставленными задачами: придают прядям пышность, хорошо очищают корни от себума и надолго сохраняют свежесть локонов. Они же регулярно получают позитивные отзывы от покупателей.

Aussie Aussome Volume

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство австралийского бренда стало бестселлером в России. Шампунь для объема волос Volume словно наполняет жизнью самые ослабленные пряди и заставляет их сохранять пышность до двух дней. В состав включены эффективно очищающие добавки, а также экстракты растений (алоэ и австралийского хмеля) для оздоровления локонов.

По отзывам покупателей, средство отлично справляется с жирностью волос. Мыть голову на второй день уже не нужно. При этом волосы выглядят куда лучше: не склеиваются, не путаются, а прикорневой объем сохраняется до двух дней. Обладатели длинных волос отмечают, что не замечают «вау-эффекта», но соглашаются с тем, что средство не утяжеляет пряди и хорошо промывает с первого раза. Расходуется экономично благодаря густой консистенции.

Средняя цена 285 рублей.

Estel Professional Otium Volume

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство из серии профессиональной косметики заботится о коже головы и здоровье прядей. Шампунь для объема волос «Эстель» содержит вещества, улучшающие клеточный обмен в эпидермисе. Экстракты хлопка и риса, протеины пшеницы структурируют пряди, делают их более плотными и густыми, а пантенол работает на поверхности, создавая защитную невесомую пленку. Производитель предлагает составы для жирных и сухих волос.

По мнению пользователей, средство хорошо пенится, с первого раза промывает пряди. Даже без использования бальзама они остаются мягкими и нежными. Обладает приятным ароматом, пряди не пушатся и не электризуются, при этом выглядят более объемными. Среди недостатков покупатели отмечают лишь стоимость: она выше аналогов от других бьюти-брендов.

Средняя цена 545 рублей.

Natura Siberica Tuva White Birch

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство из линейки Doctor Taiga от популярного российского косметического бренда. Шампунь для объема волос Natura Siberica не содержит масел, поэтому не утяжеляет локоны, при этом хорошо очищает и освежает их. Основа состава ― не вода, а гидролат тувинской березы, насыщенный экстрактами мяты, сахалинской арники, сибирской герани, календулы. В качестве пенообразователя используется мягкий компонент sodium coco-sulfate. Несмотря на это, по отзывам пользователей, шампунь прекрасно очищает волосы и промывает их буквально до скрипа.

Покупатели отмечают большой объем флакона и густоту шампуня, благодаря чему средство экономично, долго расходуется. Не вызывает сухости и раздражения кожи головы. Даже без использования кондиционера пряди становятся гладкими, хорошо расчесываются. Не всем нравится травяной запах, к которому нужно привыкнуть, но с учетом стоимости и эффекта шампуня многие считают его отличной находкой.

Средняя цена 168 рублей.

Just Hair

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство средней ценовой категории, предназначенное для ухода за тонкими волосами. Производитель шампуня Just Hair обещает придать волосам пышность и свежесть. Консистенция довольно густая, поэтому расход небольшой. Хорошо пенится, поэтому нужно совсем немного средства, чтобы промыть даже длинные пряди. Обладает ощутимым парфюмерным ароматом, который сохраняется на локонах после мытья.

По мнению пользователей, средство с задачей справляется: промывает хорошо, придает свежесть, а также блеск, который усиливается при использовании вместе с бальзамом. Волосы становятся пышными, но на длинных прядях эффект у корней почти не заметен. Однако уже на следующий день локоны выглядят несвежими, из-за чего мыть их приходится чаще. Очевидно, для нормальной кожи головы шампунь подходит, но вот для жирной его действие может оказаться недостаточным.

Средняя цена 249 рублей.

Syoss Volume

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

В составе средства из профессиональной линии ― целый комплекс ухаживающих добавок. Шампунь для объема волос Syoss содержит кератин, коллаген и витамины группы В, которые уплотняют волоски и придают им пышность. Пантенол заботится о здоровье волосяных стержней, а глицерин увлажняет их без утяжеления. Производитель обещает укрепление прядей у корней и объем по всей длине до 48 часов.

Покупатели отмечают приятный запах средства, а также его способность смягчать локоны даже без использования бальзама-ополаскивателя. Если пряди тяжелые, шампунь все равно делает их более пышными и позволяет укладке держаться до двух дней. Не пересушивает локоны, расходуется экономично. Но, по мнению пользователей, со временем эффект становится менее выраженным из-за привыкания волос.

Средняя цена 238 рублей.

Matrix High Amplify

prt scr Яндекс. Маркет /

Для ухода за тонкими прядями в линейке профессионального бренда представлен шампунь для объема волос Matrix. Он не содержит силиконов, но насыщен ухаживающими добавками: протеинами и витаминами группы В. Производитель обещает выраженный объем и пышность, правда, если использовать не только шампунь, но и бальзам, а также мусс и спрей из специальной серии. Средство поставляется во флаконах двух форматов ― 300 мл, который обычно выбирают для частного использования, и 1000 мл ― для салонного.

Несмотря на рекомендации производителя, по мнению пользователей, средство прекрасно справляется со своей задачей и без помощников: спасает от избыточной жирности, отлично очищает кожу головы, легко смывает стайлинговые составы. Большого объема хватает надолго, при этом расходуется шампунь экономно. Поэтому даже его высокая, по сравнению с конкурентами, стоимость покупателей не смущает.

Средняя цена 412 рублей.

Alerana Плотность и объем

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Комплексный уход, придание пышности и стимуляция роста ― такие эффекты обещает производитель шампуня для объема волос «Алерана». В состав включены компоненты для питания эпидермиса и волосяных луковиц: олеаноловая кислота, витамины и вещество растительного происхождения апигенин, обладающее противовоспалительным и антиоксидантным действием. Восстанавливают структуру волосяных стержней протеины и пептидный комплекс, что повышает густоту и плотность прядей.

Пользователи считают, что средство действительно уплотняет локоны, хорошо промывает и останавливает выпадение волосков. Хорошо пенится, обладает приятным и ненавязчивым ароматом. Помогает поврежденным прядям, восстанавливает их по всей длине. Но на фоне других шампуней стоит дорого и расходуется очень быстро, а потому экономичным назвать его нельзя.

Средняя цена 358 рублей.

TRESemme Beauty-full Volume

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

В состав добавлены мицеллы, которые помогают мягко очищать пряди и не утяжеляют их. Производитель отмечает, что мицеллярная формула адаптирована к потребностям покупателей, которые хотят видеть выраженный объем от самых корней и его длительное сохранение. Заботится шампунь и о структуре волос, заполняя ее коллагеном, тем самым придавая блеск, мягкость и повышая плотность.

По отзывам, шампунь для объема волос TRESemme хорошо пенится и очень экономно расходуется. Эффект заметен уже после первого применения: волоски становятся более жесткими на ощупь, а прическа пышной. Если использовать вместе с кондиционером, пряди становятся мягче и менее объемными. Покоряют покупателей приятный аромат и, конечно, стоимость: среди аналогов этот шампунь один из самых недорогих.

Средняя цена 173 рубля.

Pantene Дополнительный объем

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Формула создана для тонких волос. Она содержит легкие питательные вещества, которые достраивают волосяные стержни, не создавая утяжеления. Активные компоненты спасают от ломкости, придают прядям силу и возвращают блеск. Защитные добавки снижают агрессивное термическое воздействие при сушке и укладке.

По мнению покупателей, шампунь для объема волос Pantene подходит для частого использования. Он придает прядям ухоженный вид, расходуется экономно и приятно пахнет. Прическа выглядит более пышной, но если использовать средство в одиночку, волоски могут казаться сухими, электризоваться и пушиться. Применение кондиционера решает эту проблему.

Средняя цена 179 рублей.

Avon Advance Ultimate Volume

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство для тонких волос призвано улучшить их структуру и придать пышность. Шампунь для объема волос «Эйвон» содержит протеины пшеницы и коллаген, которые обволакивают волоски, уплотняют их и позволяют им оставаться легкими. Производитель обещает выраженное увлажнение и питание, а также укрепление при бережном очищении кожи головы.

По мнению покупателей, средство хорошо пенится, отлично очищает даже жирные у корней пряди. Расход небольшой, флакона объемом 250 мл хватает надолго. Пахнет приятно, пользоваться дозатором удобно. Но вот выраженного восстанавливающего эффекта шампунь не оказывает. Волоски действительно становятся легкими и даже пушатся, но, по отзывам, на ощупь кажутся сухими. Если не использовать бальзам, расчесать длинные пряди становится проблематичным.

Средняя цена 129 рублей.