Банги, 7 июля. Центральноафриканские журналисты сообщили об активизации боевиков из ныне разгромленного правительственными войсками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» на северо-западе ЦАР.

По данным информационного агентства, радикалы изменили тактику боя после разгрома основных сил бандформирований. Теперь они ведут партизанскую войну, избегая прямых столкновений с обученными российскими инструкторами бойцами национальной армии. Вместо этого боевики нападают на мирных граждан республики.

Разрозненные отряды незаконных вооруженных формирований атаковали жителей двух населенных пунктов: Уам-Пенде и Лим-Пенде. Они сожгли ряд мотоциклов и грузовиков, а также ограбили и убили нескольких гражданских.

Центральноафриканцы призывают национальную армию уничтожить недобитых боевиков и навести порядок в северо-западном регионе.

«Мы не можем нормально перемещаться в некоторых периферийных районах нашего города из-за кровожадных боевиков из «Коалиции». По этой причине люди не могут обеспечить себя продуктами первой необходимости», — рассказал житель Уам-Пенде на условиях анонимности.

Ранее Вооруженным силам ЦАР (FACA) удалось полностью очистить город Алиндао от радикалов из «Союза за мир в ЦАР» (UPC). Затем бойцы FACA при поддержке российских инструкторов устроили успешную засаду бандформированиям на подходах к населенному пункту Малум.