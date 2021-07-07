Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 20:36
20:35
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
20:34
Происшествия
СМИ назвали возможных убийц президента Гаити
20:33
Экономика
ФАС проведет проверки производителей стройматериалов
20:32
Армия
В Свердловской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих
20:30
Экономика
Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве
20:28
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
20:28
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
20:26
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру
20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
20:25
Армия
Американский эксперт принял учения ВС РФ в Крыму за подготовку России к войне с НАТО
Все новости

Разрозненные бандгруппы атакуют жителей двух населенных пунктов на северо-западе ЦАР
Весь мир
Разрозненные бандгруппы атакуют жителей двух населенных пунктов на северо-западе ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 7 июля. Центральноафриканские журналисты сообщили об активизации боевиков из ныне разгромленного правительственными войсками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» на северо-западе ЦАР.

По данным информационного агентства, радикалы изменили тактику боя после разгрома основных сил бандформирований. Теперь они ведут партизанскую войну, избегая прямых столкновений с обученными российскими инструкторами бойцами национальной армии. Вместо этого боевики нападают на мирных граждан республики.

Разрозненные отряды незаконных вооруженных формирований атаковали жителей двух населенных пунктов: Уам-Пенде и Лим-Пенде. Они сожгли ряд мотоциклов и грузовиков, а также ограбили и убили нескольких гражданских.

Центральноафриканцы призывают национальную армию уничтожить недобитых боевиков и навести порядок в северо-западном регионе.

«Мы не можем нормально перемещаться в некоторых периферийных районах нашего города из-за кровожадных боевиков из «Коалиции». По этой причине люди не могут обеспечить себя продуктами первой необходимости», — рассказал житель Уам-Пенде на условиях анонимности.

Ранее Вооруженным силам ЦАР (FACA) удалось полностью очистить город Алиндао от радикалов из «Союза за мир в ЦАР» (UPC). Затем бойцы FACA при поддержке российских инструкторов устроили успешную засаду бандформированиям на подходах к населенному пункту Малум.

Вернуться назад

цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru