Wylsacom разоблачил Гусейна Гасанова после записи на курс «Мышление миллионера»

Москва, 7 июля. Обозреватель гаджетов Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, записался на курс блогера Гусейна Гасанова «Мышление миллионера» и поделился итогами этого эксперимента.

Петухов рассказал в своем Twitter-аккаунте, что еще в начале июня его развеселили планы Гасанова провести собственный онлайн-курс. Обозревателю техники стало интересно, какими знаниями поделится блогер.

Wylsacom пошел на «Мышление миллионера» сам, а также записал туда своего редактора. Петухов выбрал самый дорогой тариф за 13 390 рублей. Участникам обещали эксклюзивные авторские вебинары, VIP-материалы, созвоны и мастермайнды, однако всего этого Wylsacom так и не получил.

По словам Петухова, обучение стартовало 14 июня, и в этот же день на электронную почту поступило письмо, сообщившее, что курс якобы пройден. При этом на сайте, на котором должно было проводиться обучение, раздел «Мои курсы» оставался пустым, хотя обещалось, что информация будет доступна в течение пяти месяцев. Разоблачение Гасанова Wylsacom подкрепил скриншотами.

«Гусейн Гасанов, где мои деньги? Хоть бы один мастермайнд», — написал Петухов.

Ранее на Гусейна Гасанова завели административное дело. Блогеру грозит штраф за отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения за рулем.