Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 20:36
20:35
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
20:34
Происшествия
СМИ назвали возможных убийц президента Гаити
20:33
Экономика
ФАС проведет проверки производителей стройматериалов
20:32
Армия
В Свердловской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих
20:30
Экономика
Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве
20:28
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
20:28
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
20:26
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру
20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
20:25
Армия
Американский эксперт принял учения ВС РФ в Крыму за подготовку России к войне с НАТО
Все новости

Wylsacom разоблачил Гусейна Гасанова после записи на курс «Мышление миллионера»
Общество
Wylsacom разоблачил Гусейна Гасанова после записи на курс «Мышление миллионера»
instagram.com  /  @wylsacom

Москва, 7 июля. Обозреватель гаджетов Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, записался на курс блогера Гусейна Гасанова «Мышление миллионера» и поделился итогами этого эксперимента.

Петухов рассказал в своем Twitter-аккаунте, что еще в начале июня его развеселили планы Гасанова провести собственный онлайн-курс. Обозревателю техники стало интересно, какими знаниями поделится блогер.

Wylsacom пошел на «Мышление миллионера» сам, а также записал туда своего редактора. Петухов выбрал самый дорогой тариф за 13 390 рублей. Участникам обещали эксклюзивные авторские вебинары, VIP-материалы, созвоны и мастермайнды, однако всего этого Wylsacom так и не получил.

По словам Петухова, обучение стартовало 14 июня, и в этот же день на электронную почту поступило письмо, сообщившее, что курс якобы пройден. При этом на сайте, на котором должно было проводиться обучение, раздел «Мои курсы» оставался пустым, хотя обещалось, что информация будет доступна в течение пяти месяцев. Разоблачение Гасанова Wylsacom подкрепил скриншотами.

«Гусейн Гасанов, где мои деньги? Хоть бы один мастермайнд», — написал Петухов.

Ранее на Гусейна Гасанова завели административное дело. Блогеру грозит штраф за отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения за рулем.

Вернуться назад

блогер гасанов wylsacom
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru