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Центральноафриканские правоохранители усилили борьбу с бандитизмом в окрестностях Банги
Весь мир
Центральноафриканские правоохранители усилили борьбу с бандитизмом в окрестностях Банги
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 7 июля. Руководство центральноафриканской полиции объявило об усилении патрулирования окрестностей столицы. Правоохранители наращивают присутствие в третьем, четвертом, пятом и восьмом округах города.

Мероприятия по обеспечению безопасности направлены на искоренение угрозы распространения бандитизма в районах Банги. Силовики уже успели задержать несколько воров, грабителей и наркокурьеров.

Полицейские также обнаружили незаконное оружие, боеприпасы и даже военную технику. Центральноафриканские журналисты уверены, что силовики успешно справляются с поставленными задачами, в том числе благодаря российским инструкторам, которые продолжительное время занимались их подготовкой.

Сотрудники издания Lengo Sоngo придерживаются похожей точки зрения. Представители информационного агентства заявили о том, что россияне помогли сделать национальную армию и другие ведомства страны самыми эффективными и подготовленными в регионе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы ЦАР провели обыски в пятом районе Банги и выявили места незаконного хранения оружия.

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