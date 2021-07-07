Египет и Судан готовятся к сессии Совбеза ООН по эфиопской плотине «Возрождение»

Нью-Йорк, 7 июля. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его суданская коллега Марьям аль-Махди ас-Садик встретились в США, чтобы скоординировать свои усилия перед предстоящей сессией Совета Безопасности ООН по поводу спора, вызванного Великой эфиопской плотиной «Возрождение» (Хидасэ).

Стороны начали переговоры через несколько часов после того, как Аддис-Абеба уведомила Каир, что уже заполняет водохранилище. Мероприятие состоялось несмотря на отсутствие юридически обязательного соглашения между тремя африканскими странами.

Шукри и Ас-Садик высказали свое «категорическое» неприятие заявления Эфиопии. По их мнению, оно свидетельствует о «плохом» намерении государства навязать Египту и Судану свершившийся факт и безразличии к прогнозируемым негативным последствиям и ущербу.

Оба министра также добавили, что одностороннее заполнение представляет собой «вопиющее нарушение Соглашения о Декларации принципов (DoPs), международных законов и норм, регулирующих эксплуатацию трансграничных речных ресурсов».

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Напомним, что DoPs — это договор, подписанный между тремя странами в марте 2015 года, который обязывает Аддис-Абебу сотрудничать с Каиром и Хартумом в заполнении водохранилища и эксплуатации плотины. Оно также предусматривает использование опосредованных переговоров в случае возникновения спора.

Заседание СБ ООН запланировано на четверг, 8 июля, по просьбе Египта и Судана. Государства подняли этот вопрос с 15 членами организации после того, как трехсторонние дискуссии с Эфиопией под председательством Африканского союза зашли в тупик.

В ходе встречи в Нью-Йорке Шукри и Ас-Садик договорились продолжать активизировать контакты и консультации с членами Совета безопасности, чтобы призвать их поддержать позицию Каира и Хартума в споре с Аддис-Абебой. Они убеждены, что сессия под эгидой международного сообщества поможет в достижении юридически обязывающего соглашения, учитывающего интересы стран.

Так, министр иностранных дел Египта переговорил с постоянным представителем России при ООН Василием Небензя и его коллегой из Китая Чжан Цзюнь. Он ознакомил собеседников с положением дел и призвал Москву и Пекин посодействовать в разрешении сложившейся ситуации.

Марьям аль-Махди ас-Садик тоже обсудила произошедшие события с постпредами Группы африканских государств при Совете безопасности и другими участниками встречи, среди которых оказались делегаты из Эстонии, Ирландии, Мексики и Норвегии.

За последние несколько лет ситуация вокруг плотины «Возрождение» сильно усугубилась. Из-за скорого окончания строительства Эфиопия стала пренебрегать нуждами соседних государств и поставила в приоритет выработку гидроэлектроэнергии для удовлетворения внутреннего рынка и возможности продавать электричество странам Африки.

Египет и Судан, находящиеся ниже по течению реки Голубой Нил, сильно зависят от этих водных ресурсов и требуют от Аддис-Абебы заключения соглашения, разрешающего всем трем державам управлять дамбой.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Битва за воду» для международной редакции Федерального агентства новостей подробно разобрался в споре вокруг Хидасэ и спрогнозировал возможный исход в случае одностороннего заполнения плотины.