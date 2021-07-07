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Политолог Солонников оценил роль «звездных» выдвиженцев в Госдуму

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:16
Политика
Политолог Солонников оценил роль «звездных» выдвиженцев в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 7 июля. Каждый представитель шоу-бизнеса, баллотирующийся на выборы в Госдуму, преследует свои цели и может быть эффективным законодателем, уверен политолог Дмитрий Солонников.

О «звездных» выдвиженцах в Госдуму директор Института современного государственного развития побеседовал с корреспондентом «ПолитЭксперта» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». К примеру, на грядущие выборы в Госдуму баллотируется известный певец и стилист Сергей Зверев. Политолог призвал корреспондента не поддаваться стереотипам и оценивать депутатов по их поступкам, а не амплуа, потому что каждый из них может сыграть в Думе нового созыва серьезную роль.

«С одной стороны, это пиар-шоу и возможность заработать, с другой, если это не просто шоу, то участие таких людей в политике — объективная реальность. С первого состава Госдумы были такие. Каждый пришел для чего-то: кто-то — за мандатом, неприкосновенностью, а кто-то — чтобы трансформировать свою деятельность», — оценил Солонников знаменитых выдвиженцев.

Политолог отметил, что звезда шоу-бизнеса в Госдуме мало чем отличается от крупного бизнесмена: они оба могут быть компетентными и эффективными законодателями. Также нет причин для возмущений, когда та или иная знаменитость занимает депутатское кресло, ведь это результат народного доверия.

«Они не просто так идут туда, мы за них голосуем. Нас никто не заставлял, если мы им доверяем, то мы их воспринимаем как лицо, которое совпадает с нашим представлением о обществе. Прекрасно», — резюмировал Солонников.

В рамках беседы с представителями прессы Солонников рассказал, чем будет отличаться голосование на выборах в Госдуму в 2021 году от обычного избирательного процесса. Требований к безопасности будет гораздо больше, а нагрузка на наблюдателей — в разы серьезнее, отметил политолог.

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