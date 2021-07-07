Эстонцам понадобилось две недели, чтобы отреагировать на провокацию Defender у Крыма

Таллин, 7 июля. Пользователи эстонского сегмента Сети спустя две недели принялись бурно обсуждать провокацию британского эсминца HMS Defender в Черном море.

Инцидент с нарушением российских морских границ британским эсминцем HMS Defender произошел 23 июня, то есть уже две недели назад. Экипаж корабля ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды РФ вблизи Крыма, всячески отказываясь менять курс, из-за чего российским пограничникам пришлось выдворять «незваного гостя» из района при помощи предупредительного огня из палубной артиллерии. Эта история всколыхнула международное медиапространство, однако до Эстонии эта волна докатилась только сейчас. Комментарии читателей эстонского издания Delfi, разместившего материал об инциденте, приводит «ПолитРоссия».

Пользователи Сети, хоть и с опозданием, но бурно отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России. Некоторые эстонцы заявили, что экипаж HMS Defender достоин сурового наказания, которое бы продемонстрировало доминирующие позиции России в Черном море. Другой комментатор поддержал его, призвав Россию действовать более жестко в отношении провокаторов.

«Вы должны поставить всех этих провокаторов на место. Россия, а также Белоруссия и без того уже слишком долго слушают эту чушь и всевозможные оскорбления со стороны западных людей, а также терпят провокации и разжигание ненависти», — высказался один из эстонцев, которым понадобилось две недели, чтобы отреагировать на провокацию Defender у Крыма.

Один из читателей издания отметил, что российские военнослужащие всего лишь защищали государственные границы. Он подчеркнул, что Крым является частью России и всему миру уже пора смириться с этим и признать российский статус полуострова. Другой комментатор подчеркнул, что хотел бы увидеть лица западных военнослужащих, когда Россия придумает очередной хитрый трюк, который отбросит Североатлантический альянс далеко от границ РФ.

Ранее чешский журналист Ярослав Койзар прокомментировал провокацию Великобритании с эсминцем HMS Defender в Черном море. По его мнению, корабль нужно называть не «защитником», как и переводится его имя с английского, а провокатором, так как подобный «статус» подтверждается действиями экипажа корабля.