Эфиопские сепаратисты НФОТ мобилизуют силы для борьбы с племенем амхара

Аддис-Абеба, 7 июля. Сепаратисты «Национального фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) мобилизуют силы для противостояния армии амхара.

Руководство НФОТ открыло новые пункты приема добровольцев, которые готовы противостоять жителям соседней провинции. По всему Тыграю работают вербовочные центры, куда приходят молодые добровольцы. Сообщается, что многие из них бежали из Эритреи, чтобы не попасть в руки местных правоохранителей.

В Эфиопии существует значительное количество племен, которые борются за влияние в регионе. Например, народность амхара ведет довольно агрессивную политику по отношению к соседям из других провинций. В частности, эта группа сражается с этносом оромо. Недавно поводом для начала боевых действий стало убийство местного имама.

В то же время «Армия освобождения Оромо» противостоит правительственным войскам. В связи с этим представители племени опубликовали доклад, в котором рассказали о результатах деятельности вооруженных формирований за последнее время.