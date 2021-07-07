Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть

Москва, 7 июля. Конфликт, возникший между ОАЭ и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+, привел к падению котировок. Аналогичная ситуация в прошлом году привела к серьезным последствиям.

Разногласия по соглашению о добыче нефти в 2020-м спровоцировали обвал мировых котировок, и стоимость барреля нефти в какой-то момент перешла в отрицательные значения. Пока черное золото подешевело на 3-4%. Эмираты приняли решение увеличить добычу, чтобы захватить большую часть рынка. Эта ситуация отразилась и на рубле, который несколько ослабил свои позиции.

Россия и Саудовская Аравия в прошлом году также не смогли сразу договориться по поводу сделки ОПЕК+. Тогда страны-участники начали бесконтрольно увеличивать добычу сырья, в том числе развернули настоящую ценовую войну на рынке черного золота.

Аналитики ведущих мировых корпораций уверены, что если странам не удастся прийти к соглашению по нефти, котировки вырастут до 90 долларов за «бочку». Не исключено также, что страны могут самостоятельно увеличить добычу сырья, что создаст риски для развала всего соглашения.