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Боевики убили восемнадцать человек на северо-западе Нигерии
Весь мир
Боевики убили восемнадцать человек на северо-западе Нигерии
wikipedia.org  /  Nicolas Pinault (VOA) / Public Domain

Абуджа, 7 июля. Боевики вновь совершили нападение на населенный пункт в северо-западной части Нигерии.

На этот раз радикалы атаковали деревню Цаува, которая находится в штате Кацина. Свидетели происшествия заявили, что после налета вооруженных людей в населенном пункте обнаружили 14 тел погибших, остальные пострадавшие скончались в местной больнице.

Жители Цаувы уточнили, что данное нападение является местью радикалов за ликвидацию трех членов группировки на прошлой неделе. Ранее боевики похитили несколько детей и взрослых из Национального центра по борьбе с туберкулезом и проказой, а до этого они устроили жестокую расправу в деревне Кадава, где расстреляли не менее 90 человек.

Власти принимают радикальные меры и даже закрывают школы, чтобы хоть как-то обезопасить людей.

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боевики нигерия
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