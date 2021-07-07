Офтальмологи из Оренбурга восстановили веко упавшему с велосипеда подростку

Оренбург, 7 июля. Врачи-офтальмологи МНТК «Микрохирургии глаза» в Оренбурге провели экстренную операцию на веке. Подросток упал с велосипеда на острую ветку и был срочно доставлен в больницу.

В выходные поздно вечером вызвали бригаду медиков, чтобы провести срочную неотложную, сообщает региональный Минздрав. Подросток на велосипеде проезжал мимо дерева и ему в глаз попала ветка, которая рассекла бровь и практически оторвала верхнее веко.

Хирургическое вмешательство проводила врач-офтальмолог Евгения Чеснокова. За полтора часа медики выполнили сложную пластическую операцию и восстановили функцию века. На данный момент пациент находится под наблюдением врачей и в скором времени поправится.

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