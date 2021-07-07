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Смерть замначальника пожарной части в Татарстане не связана с финансовой пирамидой
Происшествия
Смерть замначальника пожарной части в Татарстане не связана с финансовой пирамидой
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко

Казань, 7 июля. Смерть заместителя начальника пожарной части №60 в поселке Юдино в Татарстане не связана с деятельностью финансовой пирамиды Antares Trade. Самоубийство произошло до того, как организация объявила о прекращении работы.

Ранее СМИ сообщали, что 24-летний мужчина покончил с собой на рабочем месте. При этом отмечалось, что причиной самоубийства стало его участие в пирамиде Antares Trade, которая накануне объявила о прекращении обслуживания клиентов из стран СНГ. В частности, указывалось, что замначальника пожарной части получал угрозы от коллег, которых он якобы привлек к инвестированию в сомнительную организацию.

Однако издание «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что самоубийство не связано с Antares Trade. По данным газеты, трагедия произошла 30 июня, а пирамида объявила о приостановке деятельности 5 июля.

«Описываемые в СМИ события произошли еще 30 июня. Сослуживцы, с которыми нам удалось пообщаться, также отрицают, что мужчина был вкладчиком пирамиды Antares Trade», — отмечает «Бизнес Online».

В 2020 году Центробанк внес платформу Antares Trade в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Накануне она объявила, что приостанавливает сотрудничество с гражданами из стран СНГ и обнулила балансы их счетов.

Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана изнасиловал свою бывшую жену и задушил. Подозреваемый пытался подстроить все как самоубийство.

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россия самоубийство татарстан финансовые пирамиды юдино
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