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В России начались серийные поставки в войска новой БМПТ «Терминатор-2»

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:00
Армия
В России начались серийные поставки в войска новой БМПТ «Терминатор-2»
wikipedia.org  /  Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 июля. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков «Терминатор-2».

В интервью ТАСС на международной выставке «Иннопром» гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что БМПТ уже показала себя и находит свое место в системе координат Вооруженных сил РФ.

Боевая машина выполнена на базе шасси танка Т-72. «Терминатор-2» оснащен 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Машина развивает скорость до 60 км/ч.

Ранее сообщалось, что УВЗ отремонтирует и модернизирует белорусские самоходные гаубицы 2С3М «Акация». Соглашение было достигнуто в ходе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.

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