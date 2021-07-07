В России начались серийные поставки в войска новой БМПТ «Терминатор-2»

Москва, 7 июля. Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков «Терминатор-2».

В интервью ТАСС на международной выставке «Иннопром» гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что БМПТ уже показала себя и находит свое место в системе координат Вооруженных сил РФ.

Боевая машина выполнена на базе шасси танка Т-72. «Терминатор-2» оснащен 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Машина развивает скорость до 60 км/ч.

Ранее сообщалось, что УВЗ отремонтирует и модернизирует белорусские самоходные гаубицы 2С3М «Акация». Соглашение было достигнуто в ходе Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021.