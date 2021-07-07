Шэрон Стоун спровоцировала слухи о романе с 25-летним рэпером RMR

Лос-Анджелес, 7 июля. Звезда фильма «Основной инстинкт» 63-летняя Шэрон Стоун проводит все свободное время в компании начинающего рэпера RMR. Отношения пары длятся уже несколько месяцев.

Только на прошлой неделе папарацци «застукали» Стоун с 25-летним рэпером в двух ночных клубах. Актриса, по словам очевидцев, отплясывала вместе с RMR на танцполе. Как рассказал источник изданию Page Six, у нее выдалось «жаркое лето». Близкий к окружению звезды «Основного инстинкта» подтвердил информацию, однако не стал называть отношения Стоун и RMR романтическими. Он отметил, что пару связывает «уникальная дружба».

«Они наслаждаются обществом друг друга и много тусуются вместе. Они явно находятся на одной волне», — добавил инсайдер.

По информации местных СМИ, рэпер является давним поклонником Шэрон Стоун. Он обожает все фильмы с ее участием, но больше всего ценит «Казино» 1995 года. Звезды также следят друг за другом в Сети. RMR частенько лайкает снимки актрисы в Instagram, а та в свою очередь оставляет комментарии под новыми постами хип-хоп-артиста.

Несмотря на то, что RMR только начал свою карьеру, он уже стал довольно популярным в США. Рэпер не появляется в обычной жизни без балаклавы, кроме того он постоянно носит на зубах золотые грилзы и скрывает настоящее имя.

Недавно внимание миллионов к своей личной жизни привлекла певица Дженнифер Лопес. Она призналась, что никогда не была так счастлива, как сейчас. Судя по всему, звезде пошли на пользу отношения с голливудским актером Беном Аффлеком.