Неизвестные атаковали военнослужащих США в Ираке и Сирии

Багдад, 7 июля. Контингент ВС США на военной базе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению официального представителя Международной коалиции Уэйна Маротто, в результате пуска четырнадцати ракет были ранены не менее трех человек, ряд зданий получил повреждения. Силы безопасности Ирака оцепили район Аль-Багдади, откуда был совершен обстрел. Ракетная установка была обнаружена и уничтожена, ведутся поиски подозреваемого в нападении.

صواريخ(القوى الارهابية)على حد تعبير يحيى رسول الموجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد قد انفجرت قرب جامع البر الرحيم في ناحية البغدادي ودمرت أجزاء كبيرة منه. #إنهاء_الإفلات_من_العقاب #انهاء_السلاح_المنفلت#العراق_تحت_حكم_المليشيات pic.twitter.com/10u9VYpqfP — Revolution أفراح ????????☀️ (@afrah66737662) July 7, 2021

По сообщениям в социальных сетях, при попытках сбить реактивные снаряды системами ПВО повреждения получили дома мирных жителей, машины и здание местной мечети. Также погибли несколько голов скота.

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سقوط صواريخ اطلقت على قاعدة عين الاسد لكن سقط عدد منها على الحقول والمزارع المدنية و القوات الامنية تعلن حظر للتجوال في البغدادي . pic.twitter.com/17a4RTMLkl — المتظاهر فاخر مولود ????????✌???? (@Fakhir1977) July 7, 2021

Ранее командир отряда «Катаиб Сеййид аш-Шухада», входящего в состав сил иракского ополчения «Хашд Шааби», Абу Ала аль-Вали заявил о том, что будет мстить США за четверых своих бойцов, погибших 27 июня в результате серии авиационных ударов ВВС США в районе сирийско-иракской границы. Также, по заявлению информационного агентства SANA, жертвой той атаки стал один ребенок, еще трое гражданских получили ранения.

Помимо этого, БПЛА-камикадзе атаковали позиции ВС США и поддерживаемых ими курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе сирийского нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного на востоке провинции Дейр эз-Зор. Сообщается, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены огнем ПВО. По заявлениям курдских сил, в результате нападения никто не пострадал. Официальные лица Соединенных Штатов, впрочем, ситуацию не комментировали.

????????????????????????Thank God No US Troops Injured ????????????????????????Rockets hit a US base in Syria - a day after Biden launched airstrikes against Iran-baed militia | Daily Mail Online https://t.co/vFQ6WnPMbU — Donmel2 (@Donmel21) June 28, 2021

Напомним, что в последнее время войска США в Сирии уже подвергались обстрелам. 28 июля по той же базе было выпущено не менее восьми ракет. Информации о потерях не поступало, американское командование возложило ответственность за нападение на проиранские формирования, действующие на территории Сирийской Арабской Республики. Днем позже в СМИ также появилась информация о взрыве в районе Аль-Омар, однако представитель Международной коалиции Уэйн Маротто опроверг эти сведения.