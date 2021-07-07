Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 20:35
20:33
Экономика
ФАС проведет проверки производителей стройматериалов
20:32
Армия
В Свердловской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих
20:30
Экономика
Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве
20:29
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
20:28
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
20:28
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
20:26
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру
20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
20:25
Армия
Американский эксперт принял учения ВС РФ в Крыму за подготовку России к войне с НАТО
20:24
Наука
Представлены доказательства торговли серебром в период бронзового века
Все новости

Неизвестные атаковали военнослужащих США в Ираке и Сирии

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:33
Весь мир
Неизвестные атаковали военнослужащих США в Ираке и Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 7 июля. Контингент ВС США на военной базе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению официального представителя Международной коалиции Уэйна Маротто, в результате пуска четырнадцати ракет были ранены не менее трех человек, ряд зданий получил повреждения. Силы безопасности Ирака оцепили район Аль-Багдади, откуда был совершен обстрел. Ракетная установка была обнаружена и уничтожена, ведутся поиски подозреваемого в нападении.

По сообщениям в социальных сетях, при попытках сбить реактивные снаряды системами ПВО повреждения получили дома мирных жителей, машины и здание местной мечети. Также погибли несколько голов скота.

Ранее командир отряда «Катаиб Сеййид аш-Шухада», входящего в состав сил иракского ополчения «Хашд Шааби», Абу Ала аль-Вали заявил о том, что будет мстить США за четверых своих бойцов, погибших 27 июня в результате серии авиационных ударов ВВС США в районе сирийско-иракской границы. Также, по заявлению информационного агентства SANA, жертвой той атаки стал один ребенок, еще трое гражданских получили ранения.

Помимо этого, БПЛА-камикадзе атаковали позиции ВС США и поддерживаемых ими курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе сирийского нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного на востоке провинции Дейр эз-Зор. Сообщается, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены огнем ПВО. По заявлениям курдских сил, в результате нападения никто не пострадал. Официальные лица Соединенных Штатов, впрочем, ситуацию не комментировали.

Напомним, что в последнее время войска США в Сирии уже подвергались обстрелам. 28 июля по той же базе было выпущено не менее восьми ракет. Информации о потерях не поступало, американское командование возложило ответственность за нападение на проиранские формирования, действующие на территории Сирийской Арабской Республики. Днем позже в СМИ также появилась информация о взрыве в районе Аль-Омар, однако представитель Международной коалиции Уэйн Маротто опроверг эти сведения.

Вернуться назад

сша сирия ирак атака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru