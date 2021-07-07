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ЦАР получила партию вакцины от коронавируса Sinovac китайского производства
Весь мир
ЦАР получила партию вакцины от коронавируса Sinovac китайского производства
pixabay.com/PD  / 

Банги, 7 июля. Китай передал Центральноафриканской Республике 150 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это позволит привить порядка 75 тысяч граждан, сообщил официальный Facebook-аккаунт правительства страны.

В столичный аэропорт Мпоко прибыл самолет с китайской вакциной против COVID-19 — Sinovac. Воздушное судно с новой партией препарата встретили премьер-министр Анри-Мари Дондра и президент республики Фостен-Арканж Туадера.

Посол Китайской Народной Республики в ЦАР Чэнь Дун считает, что передача китайской вакцины Центральноафриканской Республике еще больше укрепит отношения между двумя странами. Новая партия Sinovac поможет правительству ЦАР ускорить вакцинацию населения, подчеркнул политик. Он напомнил, что КНР планирует и дальше поддерживать республику.

Напомним, что жителей ЦАР начали прививать от коронавируса 21 мая, когда страна получила 60 тысяч доз AstraZeneca. Первым привился бывший премьер-министр африканской страны Фирмен Нгребада, чем подал пример всем гражданам республики.

По словам министра здравоохранения Пьера Сомсе, к 1 июня 2021 года вакцинировались уже 12 000 человек. Сначала препарат получили медработники, военнослужащие и люди старше 50 лет.

Кампания по вакцинации уже расширилась и за границы Банги. Глава медицинского ведомства отметил, что в скором времени сделать прививку смогут граждане самых отдаленных частей республики.

Особое внимание центральноафриканские власти уделяют британскому штамму коронавируса, который также распространился по стране.

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кнр цар
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