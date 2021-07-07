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В Китае запустили систему распознавания лиц для слежки за подростками-геймерами
Общество
В Китае запустили систему распознавания лиц для слежки за подростками-геймерами
pixabay.com  /  PD

За любителями поиграть в компьютерные игры по ночам теперь будут следить. В Китае запустили систему распознавания лиц для слежки за геймерами.

Теперь родители подростков могут быть спокойны: их чада больше не смогут играть в компьютерные игры всю ночь напролет. Систему распознавания лиц для отслеживания несовершеннолетних геймеров запустили в Китае. На первом этапе ее внедрят в 60 популярных играх.

«Полуночный патруль» — такое название получила система. Ее разработала компания Tencent. Власти разработкой остались довольны, так как в Китае сейчас особое внимание уделяют игровой зависимости среди подростков, которые все чаще и чаще стали выдавать себя за взрослых и играть без ограничений ночью.

Недовольные несовершеннолетние геймеры бьют в набат. Такая система им не по душе. Юные игроки уверены, что сами могут контролировать, сколько времени проводят за компьютером.

К слову, в Китае уже давно работают центры для лечения зависимых от видеоигр людей. Такие начинают появляться и в Европе.

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дети китай развлечения видеоигры компьютерная зависимость
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