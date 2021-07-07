Артемий Лебедев представит рубрику «Бесит» в новом сезоне стрима RT

Москва, 7 июля. Знаменитый дизайнер, бизнесмен и блогер Артемий Лебедев будет вести собственную рубрику в новом сезоне стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Рубрика, которую представит Лебедев, получила название «Бесит». Она будет транслироваться в эфире стрима RT.

«Следите за новым сезоном «Бу-бу-бу», где у меня будет рубрика «Бесит», где я буду рассказывать о том, что меня бесит», — сообщил дизайнер в анонсе.

Увидеть блогера можно будет в эфире стрима, выходящего по средам в 21:00 по московскому времени. Новый выпуск, посвященный вакцинации, покажут вечером 7 июля. На стриме выступят врачи, вирусологи, а также защитники и противники прививок.

Артемий Лебедев ранее оценил концепцию застройки территории Калининграда, на которой сейчас расположен Дом Советов. Дизайнер похвалил проект и отметил, что бывший Кенигсберг заслуживает внимания и развития.