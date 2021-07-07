Власти ДРК призвали бельгийских коллекционеров вернуть украденные произведения искусства

Киншаса, 7 июля. Власти Демократической Республики Конго выступили с инициативой по возвращению национальных произведений искусства на родину.

Группа специалистов провела исследование и выяснила, что с конца XIX века и до обретения независимости в 1960 году бельгийцы вывезли тысячи конголезских экспонатов. Европейские коллекционеры, ученые и солдаты забрали с собой великое множество народных творений, включая деревянные статуи, маски из слоновой кости, рукописи и музыкальные инструменты.

Стоит отметить, что правительство Бельгии выразило готовность ответить на призывы африканской республики о возвращении награбленного на родину. Ранее сообщалось, что власти ДРК потребовали от бельгийской стороны возмещение убытков, нанесенных колонизаторами в период правления короля Леопольда II.