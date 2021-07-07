Политолог Макаренко рассказал, кто стоит за разлагающим общество Моргенштерном

Москва, 7 июля. «Мерзавцы», разлагающие российское общество, а также их пособники, должны более жестко наказываться за свою деятельность, считает политолог Эрнест Макаренко.

Популярный в молодежной среде рэпер Моргенштерн недавно был оштрафован за пропаганду запрещенных веществ в своих музыкальных клипах. Причем в Мосгорсуде рассматривалась апелляция на решение Зюзинского районного суда Москвы, однако жалоба была отклонена, и наказание осталось прежним.

Личности вроде Моргенштерна бессовестно наживаются на различной «мерзости», ввиду чего наказание для них должно быть намного более жестким, отметил политолог и общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Федерального агентства новостей. По его мнению, в этой деятельности замешаны не только сами исполнители, но и те, кто их продвигает и популяризирует.

«Да, я об этом не раз писал, что такие мерзавцы должны подвергаться гораздо более жесткому наказанию. Причем не только они лично, но и те подлецы в медиаструктурах и во власти, которые их продвигают и способствуют их продвижению, зарабатывают на них деньги. Он не сам индивидуально это делает — это целая медиаимперия, которая на мерзости, на разложении морали общества, на пропаганде наркотиков зарабатывает огромные деньги», — рассказал эксперт, кто стоит за разлагающим общество Моргенштерном.

Некоторые занимаются подрывом духовных и моральных устоев России просто из-за корыстного интереса, а кто-то намеренно ведет подобную деятельность, направленную на нравственное разложение государства, отметил Макаренко. Он подчеркнул, что с «творчеством» подобных лиц необходимо бороться.

Российский лидер Владимир Путин не так давно подписал новую Стратегию национальной безопасности РФ, в которой есть пункты, затрагивающие вопрос моральной и духовной обстановки в стране. Политолог положительно отозвался о документе, подчеркнув важность включения такой актуальной темы в столь серьезный документ государственного значения.

«На сегодня — это одна из ключевых задач — приведение в порядок нашего государства. Очень хорошо, что это теперь декларируется на таком высоком уровне. Это значит, что президент и все те, кто вместе с ним укрепляют страну, понимают вопросы морали, вопросы воспитания и защиты от всех этих деструктивных влияний — они в числе первоочередных», — уверен Макаренко.

Против России ведется ментальная война, которая представляет опасность для страны, так как если общество будет пребывать в состоянии морального разложения, то государство не спасет от внешней угрозы ни одно ядерное вооружение, имеющееся у Москвы, констатировал политолог. Ввиду этого подобные пункты в российской стратегии являются более важными, чем положения о ядерных силах сдерживания, резюмировал эксперт.

Ранее заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев заявил, что Моргенштерн после оглашения судом приговора поглумился над правосудием, язвительно прокомментировав решение судей для СМИ. По мнению юриста, поведение рэпера было оскорбительным.