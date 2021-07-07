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Владимир Путин лично поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах
Политика
Владимир Путин лично поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 7 июля. Российский президент Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности армянского премьера Никола Пашиняна с победой его партии на выборах.

По словам главы государства, сложные вопросы в стране можно решать только при доверии народа. Это важнейшее условие для дальнейшего развития республики, подчеркнул российский лидер.

Во время приветствия Владимир Путин приобнял Пашиняна и похлопал по спине.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении ранее заявил, что в его стране завершился политический кризис. По мнению Пашиняна, вскоре можно приступить к нормальной работе.

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Армения путин пашинян
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