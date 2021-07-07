Дмитрий Шепелев рассказал, что его останавливает от переезда за границу

Москва, 7 июля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что всерьез задумывался об эмиграции в другую страну, однако во время оценил все риски, связанные с переездом.

Шепелев активно общается со своими подписчиками в Instagram. Недавно он запустил в соцсети рубрику «вопрос-ответ». Поклонники могли выпытать у него все, что их давно волновало. Одна из пользовательниц Сети поинтересовалась у телеведущего, думали он уехать на ПМЖ в другую страну.

Звезда не стал лукавить и признался, что его посещали подобные мысли. Однако от эмиграции Шепелева остановили здравые рассуждения о поиске работы за границей. По словам ведущего, он осознал, насколько ему будет сложно трудоустроиться, ведь сейчас в России работа приносит ему не только деньги, но и огромную радость. Он отметил, что легче всего переезды даются «удаленщикам», которые могут трудиться из любой точки мира. В пример он привел программистов, пишет портал «Дни.ру».

«Если бы у меня была возможность уехать, мне бы хотелось пожить в Италии, Великобритании или Калифорнии», — признался Шепелев.

В последнее время телеведущему точно не до размышлений о переезде. В начале этого года Шепелев второй раз стал отцом — ребенка ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова, с которой он встречается больше трех лет. Недавно бывший гражданский супруг Жанны Фриске опубликовал в Instagram-аккаунте фото с подросшим сыном. На фото впервые можно разглядеть лицо мальчика.