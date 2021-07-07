Кедми: британский эсминец Defender сменил курс в Черном море после приказа Путина

Москва, 7 июля. Эсминец Defender ВМС Британии покинул российские территориальные воды после приказа президента РФ Владимира Путина, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Приказ о предупредительном бомбометании с целью принуждения британского эсминца Defender к выходу из Черного моря отдал глава государства Владимир Путин, поскольку решение подобного уровня не могло быть принято без участия Верховного главнокомандующего. Такое мнение выразил израильский эксперт Яков Кедми в эфире Vera Radio Canada.

По его словам, в действиях России против Великобритании четко просматривается серьезная аналитическая работа с учетом всевозможных последствий.

Также Кедми привел слова российского лидера о том, что у НАТО попросту не было шансов на выживание в глобальном противостоянии с РФ, поэтому инцидент с британским эсминцем не мог спровоцировать полномасштабные военные действия.

«Это оценка президента России, который и отдал приказ атаковать эсминец. Без его приказа, без его разрешения никто бы не атаковал британский военный корабль», — заключил эксперт.

Напомним, британский корабль Defender находился в Черном море в рамках учений НАТО Sea Breeze, в которых принимают участие более 30 стран, включая Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова жестко реагировать на новые нарушения государственных границ британскими кораблями.