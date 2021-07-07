Мапуту, 7 июля. Российско-центральноафриканский боевик «Турист» продолжает осваивать новые культурные пространства Черного континента.

На этот раз фильм, который уже успел завоевать сердца многих как отечественных, так и иностранных телезрителей, увидели жители Мозамбика. По их мнению, картина открывает новую страницу в отношениях России и государств Африки. Часть зрительских комментариев опубликованы на портале издания Evidencias.

«Помимо того, что в фильме качественные спецэффекты, в его сюжет заложены реальные политические интриги, ввергнувшие страну в пучину насилия. Этот боевик открыл нам глаза. «Турист» — динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков», — рассказали мозамбикцы.

До премьеры фильма граждане африканской страны не знали, что именно Франция выступила главным кукловодом бандформирований, которые намеревались захватить власть в ЦАР.

«Фильм о взаимной помощи двух стран, России и Центральноафриканской Республики, о дружбе народов, закаленных суровыми испытаниями», — процитировали слова продюсера «Туриста» Генриха Кена в местном издании.

Федеральное агентство новостей /

По данным Evidencias, те люди, которым уже удалось посмотреть фильм, положительно оценивают кинокартину, а некоторые из них даже призывают к укреплению сотрудничества России и Мозамбика.

«Фильм совершенно фантастический! Было бы хорошо, если бы РФ могла помочь Мозамбику справиться с некоторыми нашими проблемами, а затем сделать об этом фильм», — заявил гражданин по имени Эмилио Гуамбе Мапуту.

В последнее время сотрудничество Российской Федерации и Центральноафриканской Республики активно развивается. Недавно глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов подтвердил отправку новой группы российских инструкторов для обучения силовых структур африканской республики.