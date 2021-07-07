Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 20:33
20:32
Армия
В Екатеринбургской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих
20:30
Экономика
Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве
20:29
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
20:28
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
20:28
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
20:26
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру
20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
20:25
Армия
Американский эксперт принял учения ВС РФ в Крыму за подготовку России к войне с НАТО
20:24
Наука
Представлены доказательства торговли серебром в период бронзового века
20:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодой художницы в Подмосковье
Все новости

В Business Insider рассказали, зачем маршал Жуков «обесцвечивал» кока-колу
Армия
В Business Insider рассказали, зачем маршал Жуков «обесцвечивал» кока-колу
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 7 июля. Руководство американской компании Coca-Cola в годы Второй мировой войны проводило активную маркетинговую политику и пыталось захватить новые рынки сбыта.

Операцию по проникновению популярного в США напитка на советский рынок описало издание Business Insider, пересказ публикации приводит «ПолитРоссия». Менеджеры американской компании узнали о благосклонном отношении к Coca-Cola знаменитого советского маршала Георгия Жукова, который попробовал шипучую газировку в ходе одной из встреч с командующим американской армии в Европе Дуайтом Эйзенхауэром.

Советский маршал, по данным Business Insider, захотел провезти несколько ящиков кока-колы в СССР, но опасался характерного цвета бутылок и самого напитка.

«Жуков… поинтересовался у коллег из США, нельзя ли обесцветить кока-колу, чтобы провезти ее в Советский Союз под видом водки», — пишет издание.

Авторы Business Insider располагают данными, что «обесцвеченная» кока-кола была сделана в США по личному распоряжению американского президента Гарри Трумэна. Ее разлили в бутылки без характерного гранения и даже запечатали белыми пробками с красными звездами. Партия напитка была успешно доставлена в СССР — однако Жуков попал в опалу и не смог составить протекцию американскому пищевому гиганту, резюмируют авторы Business Insider.

Ранее сообщались подробности начала Великой Отечественной войны, день 22 июня 1941 года навсегда вошел в российскую историю.

Вернуться назад

вов жуков coca-cola кока-кола
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru