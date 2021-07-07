В Business Insider рассказали, зачем маршал Жуков «обесцвечивал» кока-колу

Вашингтон, 7 июля. Руководство американской компании Coca-Cola в годы Второй мировой войны проводило активную маркетинговую политику и пыталось захватить новые рынки сбыта.

Операцию по проникновению популярного в США напитка на советский рынок описало издание Business Insider, пересказ публикации приводит «ПолитРоссия». Менеджеры американской компании узнали о благосклонном отношении к Coca-Cola знаменитого советского маршала Георгия Жукова, который попробовал шипучую газировку в ходе одной из встреч с командующим американской армии в Европе Дуайтом Эйзенхауэром.

Советский маршал, по данным Business Insider, захотел провезти несколько ящиков кока-колы в СССР, но опасался характерного цвета бутылок и самого напитка.

«Жуков… поинтересовался у коллег из США, нельзя ли обесцветить кока-колу, чтобы провезти ее в Советский Союз под видом водки», — пишет издание.

Авторы Business Insider располагают данными, что «обесцвеченная» кока-кола была сделана в США по личному распоряжению американского президента Гарри Трумэна. Ее разлили в бутылки без характерного гранения и даже запечатали белыми пробками с красными звездами. Партия напитка была успешно доставлена в СССР — однако Жуков попал в опалу и не смог составить протекцию американскому пищевому гиганту, резюмируют авторы Business Insider.

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