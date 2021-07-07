Египет запустит производство первого в своем роде биотоплива на Ближнем Востоке

Каир, 7 июля. Египет намерен использовать масло орехов жожоба для производства на его основе биотоплива и развития косметической, медицинской, фармацевтической и смазочной промышленности. Каир подписал с нефтяной корпорацией Assiut Oil Refining (ASORC) и компанией Elmasriah Elkhaliegya соответствующий протокол по мелиорации пустынных земель, предусматривающий обмен научными, практическими и техническими знаниями в данной области.

В проекте участвуют также образовательные институты страны. Так, ректор Университета Асьюта Тарик эль-Гамаль сообщил, что его учреждение внесет вклад в выращивание и увеличение производительности и качества плодов жожоба путем обновления перечня программ и специальностей на своих факультетах. Он указал, что в рамках проекта компания ASORC создаст лаборатории, исследующие нефтепродукты и производство биотоплива и смазочных материалов. Помощь предоставит и предприятие по мелиорации пустынных земель Elmasriah Elkhaliegya, которое является ведущей организацией в области выращивания кустарников жожоба в Египте и на Ближнем Востоке.

Североафриканская страна активно развивает сферу производства биотоплива из различных источников. На днях Фонд биоэнергетики для устойчивого развития сельских районов Министерства окружающей среды подписал меморандум о взаимопонимании с местным филиалом Национального банка Кувейта для создания 61 биогазовой установки в мухафазе Сохаг после успеха аналогичного эксперимента в провинции Минья в Верхнем Египте. Данное сотрудничество осуществляется в рамках усилий государства по реализации национального проекта развития деревень путем обобщения опыта производства биотоплива из органических отходов.