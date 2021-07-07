Российский ФБР выяснит правду о деле убитого в тюрьме Жимони Руссо

Мо, 7 июля. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) начали изучать обстоятельства гибели 28-летнего Жимони Руссо в тюрьме города Мо в департаменте Сена и Марна во Франции. Родственники погибшего подозревают работников пенитенциарного учреждения в превышении полномочий. Об этом ФБР сообщили на своем Telegram-канале. Правозащитники также готовы оказать правовую и информационную помощь семье Руссо.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и премьер-министру Франции Жану Кастексу», — говорится в сообщении ФБР.

По данным фонда, Руссо находился в тюрьме в ожидании суда. Он отказался возвращаться в свою камеру 25 января этого года, из-за чего между ним и смотрителями тюрьмы завязалась драка. По ходу стычки один из охранников ударил афроамериканца по голове, и тот впал в кому. Руссо увезли в больницу, где 2 февраля он скончался. Вскрытие показало, что причиной гибели стал «отек мозга из-за продолжительной остановки сердца».

Mort d’un détenu à Meaux : l’enquête s’oriente vers des violences volontaires commises par un surveillant #Prison https://t.co/C425frY5LH — Libération (@libe) March 12, 2021

Через пять дней после смерти юноши его семья и друзья устроила марш перед тюрьмой города Мо. Несмотря на непогоду, они вышли с лозунгами «Справедливость для Жимони».

Родственники погибшего подозревают охранников тюрьмы в его убийстве. Прокуратура 11 марта также обвинила работников пенитенциарного учреждения в умышленном насилии после показаний трех сотрудников тюрьмы, рассказавших, что старший смотритель несколько раз ударил Руссо по голове. В июне были опубликованы результаты экспертизы, которая не выявила смертельных травм на теле афроамериканца.

ФБР позиционируется как некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия. В создании фонда принял участие известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники также называют поддержку активистов, которые противостоят полицейскому произволу.