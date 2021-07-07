Посол России в США Антонов отметил позитивные сдвиги после саммита в Женеве

Вашингтон, 7 июля. Саммит президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве может позволить стабилизировать отношения между Кремлем и Белым домом, заявил посол Анатолий Антонов.

Диалог между двумя странами по вопросам кибербезопасности набирает обороты, отметил Антонов. Также встреча Путина и Байдена открыла возможности для новых переговоров между представителями двух стран. Уже запланирована как минимум одна встреча между представителями Москвы и Вашингтона на высоком уровне, подтвердил дипломат.

После возвращения Антонова из Москвы в Вашингтон для выполнения обязанностей посла российский представитель отмечает позитивные сдвиги во взаимодействии двух стран. Также посол выступил с инициативой возродить переговоры между РФ и США в формате «2+2».