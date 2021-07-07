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Посол России в США Антонов отметил позитивные сдвиги после саммита в Женеве

  /   Обновлено: 07 июля 2021 19:39
Политика
Посол России в США Антонов отметил позитивные сдвиги после саммита в Женеве
Global Look Press  /  Russian Embassy in the USA

Вашингтон, 7 июля. Саммит президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве может позволить стабилизировать отношения между Кремлем и Белым домом, заявил посол Анатолий Антонов.

Диалог между двумя странами по вопросам кибербезопасности набирает обороты, отметил Антонов. Также встреча Путина и Байдена открыла возможности для новых переговоров между представителями двух стран. Уже запланирована как минимум одна встреча между представителями Москвы и Вашингтона на высоком уровне, подтвердил дипломат.

После возвращения Антонова из Москвы в Вашингтон для выполнения обязанностей посла российский представитель отмечает позитивные сдвиги во взаимодействии двух стран. Также посол выступил с инициативой возродить переговоры между РФ и США в формате «2+2».

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