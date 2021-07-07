Анна Седокова почти лишилась подруг после третьего замужества

Москва, 7 июля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что у нее почти не осталось подруг после свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой.

Певица вышла замуж в третий раз в сентябре прошлого года. Подписчики поинтересовались у исполнительницы в Instagram Stories, почему она больше не публикует фотографии с приятельницами. Седокова ответила, что после третьего замужества ее круг общения несколько изменился.

«Подруги оказались совсем не подругами. Когда выходишь замуж или заходишь в серьезные отношения, становишься слишком занудной для тех, с кем раньше пил на кухне», — пояснила экс-солистка «ВИА Гры».

По словам певицы, в подобных ситуациях сначала кажется, что ничего не изменилось, но тебя перестают приглашать на встречи, да и ты сама уже на них не ходишь. Поначалу знаменитость переживала, что у нее нет подруги которой, она может позвонить и поплакаться после ссоры с супругом, но потом поняла, что в таких случаях лучше звонить мужу.

Седокова добавила, что несколько подруг у нее осталось, но они живут в Киеве, поэтому редко видятся с артисткой. Своим лучшим другом исполнительница считает мужа.

Анна Седокова жаловалась поклонникам на прогрессирующую болезнь. У певицы внезапно возникла крапивница, из-за которой звезде потребовалось медикаментозное лечение.