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Политолог Солонников рассказал о трудностях выборов в «ковидную» эпоху

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:04
Политика
Политолог Солонников рассказал о трудностях выборов в «ковидную» эпоху
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 7 июля. Парламентские выборы в России в 2021 году пройдут под эгидой коронавирусных ограничений и мер предосторожности, заявил политолог Дмитрий Солонников.

О трудностях голосования в «ковидную» эпоху Солонников рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По его мнению, ответ на вопрос об особенностях избирательного процесса на грядущих выборах следует разбить на две категории: трудности технологические и трудности электоральные. Многие помнят вызвавшее немало вопросов голосование на выездных пунктах, но в 2021 году выборы будут проведены с полным соблюдением закона и требований безопасности.

«Этого не будет. Будет тайное голосование, должны быть специальные помещения, где есть возможность зайти в кабинку, бюллетени. Это очень важный момент. Голосования «на пеньках» — этого не будет», — подчеркнул политолог.

Выборы продлятся три дня, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки. Наиболее сложным этот период будет для руководства участков и наблюдателей, которые должны все трое суток находиться в помещении постоянно. Пустыми помещения для голосования останутся только на ночь, но в это время там будут работать видеокамеры.

Политолог Солонников рассказал о трудностях выборов в «ковидную» эпоху
Федеральное агентство новостей  / Артем Кулекин

Другой слой проблем — электоральный — касается трудностей избирательного процесса с точки зрения простых обывателей. Многие могут проигнорировать выборы из-за страха заражения COVID-19, других могут отвадить от участков ковид-диссиденты, коих немало в некоторых политических партиях.

«Влияние страха заразиться будет, я думаю. Будет работать психологический фактор людей: «Я не привитый, я не пойду голосовать». Кроме этого — окажется влияние на то, как люди будут делать выбор. Ряд партий поставили борьбу с вакцинацией, они будут раскручивать тему насилия над обществом, дескать, вакцинироваться нельзя. Это позиция жестко популистская», — резюмировал Солонников.

Запись живой беседы с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым доступна на сайте Федерального агентства новостей (ФАН). В ходе беседы с представителями прессы политолог объяснил, какие политические силы могут использовать «ковидную» тематику для попадания в высшие органы власти.

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Дмитрий Солонников выборы патриот ограничения пресс-центр COVID-19
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