Александр Бруньковский: В фильме об Игоре Бутмане есть экстремально уникальные кадры

Кинорежиссер и сценарист Александр Бруньковский заявил ФАН, что всегда очень важно узнать среду обитания героя, и это позволит раскрыть человека более полно.

Член Гильдии кинорежиссеров России рассказал в эксклюзивном интервью подробности снятой им документальной картины «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога», которая выходит в широкий прокат в нашей стране в четверг, 8 июля.

Кадры из фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» /

«Всегда интересно пересечение судеб»

— Александр Григорьевич, чья была идея сделать такой проект?

— Ко мне пришла продюсер Юлия Хмелевская и предложила снять фильм о Бутмане. После этого я стал изучать материалы и понял, что есть много совершенно потрясающих пересекающихся линий в судьбе Бутмана. Например, с людьми, которых я слушал еще в детстве и считаю легендами, — Дейвом Брубеком или Чиком Кориа. Это величины мирового уровня, джазмены, принимавшие непосредственное участие в судьбе нашего героя. Безусловно, сей факт биографии невероятно заинтересовал меня.

Потому что, в принципе, одна из основных тем в моей творческой работе — пересечение судеб фигур глобального масштаба. Я снял немало таких фильмов. К примеру, о знаменитом итальянском сценаристе и писателе Тонино Гуэрре. Эти люди, действительно, большие художники в полном смысле этого слова, люди, соединяющие множество других творческих личностей, по-настоящему созидающие мировое искусство.

Я считаю, что это очень важный фактор, и, в общем-то, такой же фигурой по своим человеческим качествам и, само собой, творческим, является Игорь Бутман. Поэтому мне, конечно же, стало интересно исследовать его биографию и показать его, скажем так, интереснейшие грани его жизни.

— То есть показать Бутмана как бы изнутри, потому что мы же не видим его внутреннюю часть жизни и работы, а видим во многом только то, как он выступает на сцене?

— Да, мы видим некий результат.

— А вам захотелось показать что-то личное?

— Именно. В фильме зритель сможет увидеть то, чего он бы никогда и нигде не увидел.

— Вот вы встретились с Бутманом. Как все прошло?

— Это была интересная встреча. Мы много говорили вообще об искусстве, не только о музыке, но и о ней, конечно, тоже, а еще и о живописи, о [нидерландском живописце Питере Пауле] Рубенсе и о других художественных натурах большого масштаба, которые в свое время, в разные века, в известной степени влияли на ход истории.

Кадры из фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» /

«Обойдемся без спойлеров»

— Бутман как-то сомневался или сразу согласился на участие в фильме?

— Нет, нет, вообще не сомневался.

— Но он же знал, что речь будет идти о личных вещах, о внутренних, которые широкому кругу не видны?

— Конечно. Начнем с того, что я сразу рассказал свое видение всего того, что хочу снять. У нас, к сожалению, пока что у людей, особенно у тех, кто никак не связан с кинематографом и телевидением, есть некая путаница, если можно так сказать, в форме и форматах. Они представляют себе, что документальные фильмы — это иллюстрированные рассказы о том, что, в общем-то, можно прочитать и в интернете. Что-то скажет главный герой, потом еще кто-то и так далее.

— Плюс голос за кадром — повествователя.

— И он тоже. Здесь я практически ничего не комментирую, а только иногда задаю вопросы. Весь смысл документального кино в том, чтобы создать и снять живую атмосферу.

Премьера картины, скажу без ложной скромности, прошла очень эмоционально. Зал и смеялся, и замирал. На это я рассчитывал, а где-то реакция была даже больше, чем я рассчитывал (смеется). Люди выходили и много говорили о том, что увидели. Даже друзья Бутмана, которые знакомы с ним уже не первый год, признавались, что совсем по-новому увидели его. А именно — какие-то его человеческие проявления, какие-то живые реакции на определенные вещи.

Кадры из фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» /

— Так понимаю, вы снимали героя везде?

— Мы следовали за Бутманом практически все время — отснято более 50 часов материала! Там есть совершенно уникальные эпизоды, которые, что называется, уж точно невозможно повторить. Однако я не буду вам все рассказывать!

— Да, давайте обойдемся без спойлеров!

— Спойлеров никаких мы делать не будем, пусть зрителю будет интересно смотреть фильм. Но то, что в нем есть действительно уникальные кадры, я бы даже сказал, экстремально уникальные (смеется), это факт.

— Съемочный процесс длился, судя по всему, очень долго?

— Съемки шли не спеша, потому что так же ведь быть не может — я просто взял камеру и прибежал. Нет! Сначала я ходил, смотрел репетиции, концерты Игоря, общался с ним. То есть сперва был такой исследовательский, подготовительный, период, когда я приглядывался, как все происходит.

Затем мы начали потихонечку снимать. Кстати, есть еще такой фактор — важно, чтобы герой привык к тебе и, к пусть небольшой, но все же съемочной группе. К камере тоже нужно привыкнуть. Понятно, что Бутман — медийный человек, но все равно, когда у тебя просто берут интервью, сажают на стул, и ты что-либо рассказываешь, — это одно.

А вот когда входят в твою непосредственную жизнь, в творческую, в личную, — это уже более сложный процесс, и здесь нужна определенная степень доверия, определенная степень привыкания друг к другу. Это всегда непросто, потому что творческие процессы — они такие нервные, и, естественно, полны эмоций. В общем, было непросто, но очень интересно!

Кадры из фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» /

«Идет борьба за творческую границу допустимого»

— Скажите честно, возникали ли такие моменты, когда Бутман говорил: «Ребята, а давайте вот это и это снимать не будем»?

— Безусловно, всегда есть какие-то, так сказать, ограничения, и было бы странно, если бы герой обнажал абсолютно все. Дело в том, что в настоящем документальном кино, как и в жизни, всегда идет борьба за творческую границу допустимого. Это логично, это — естество документальной съемки, и здесь нет ничего плохого. Но только если это действительно документальная съемка, а не светская беседа или интервью, когда соблюдается абсолютный политес, никто не заступает, что называется, за черту, и все глянцево и ровно.

— Насколько я знаю, вы снимали не только во время репетиций и на концертах, но еще и на хоккейной площадке, так как Бутман любит вставать на коньки и брать в руки клюшку.

— Да, и вы поймете, посмотрев наш фильм, — почему, как и когда на самом деле это произошло в его жизни. Тут тоже любопытный, даже, я бы сказал, поворотный, момент в жизни.

— Заинтриговали!

— Познание биографии твоего героя — волшебство. Каждый человек неизбежно думает о том, а как бы он сам поступил в той или иной ситуации. Таких моментов, встреч с каким-то шансом, с какой-то возможностью, в этом фильме показывается немало. И каждый зритель, не важно — музыкант он или не музыкант, известный он или не известный, — все равно так или иначе будет проецировать это на свою жизнь и думать: «Ага, как же поступил я, когда у меня был шанс…». Или: «А как же я не поступил и почему». И так далее. Как раз на этом и построен фильм.

— О Бутмане в нем также высказываются его друзья, знакомые, коллеги. В частности, Вячеслав Фетисов, Сергей Шойгу…

— «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». Конечно же, всегда важно узнать среду обитания героя. Это золотое правило документалистики — герой в своей среде, а это значит, что он в тех местах, которые для него наиболее характерны. А это — те люди, которые сейчас, в данный момент съемок, принимают какое-то достаточно активное участие в его жизни. Те, с кем он чаще всего общается.

— Легко вам работалось с Бутманом во время съемок фильма или все-таки бывали какие-то споры?

— Споры, естественно, бывали. И не только споры, но даже и какие-то конфликты — именно из-за движения вот тех самых границ, о которых мы с вами уже говорили ранее. Это и есть творческий процесс документалистики.

Повторяю, что, если бы я соблюдал абсолютный политес и, если можно так выразиться, глянцевую этику, вы бы такого фильма никогда не увидели!

Кадры из фильма «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» /

Режиссер и сценарист Александр Бруньковский родился в Одессе, где в 1982 году окончил Одесское художественное училище имени Грекова. В 1996-м окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева).

Бруньковский снял такие фильмы, художественные и документальные, и сериалы, как «Искатели», «Севастопольские рассказы», «Жизнь врасплох», «Дополнительное время», «Возвращение Будды», «Женитьба по-итальянски», «Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны» и другие.

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