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Жителям России помогут с газификацией внутри участков

  /   Обновлено: 07 июля 2021 19:25
Экономика
Жителям России помогут с газификацией внутри участков
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июля. Российское правительство рекомендовало регионам поддержать газификацию внутри участков граждан.

Меры поддержки россиян, которые позволят помочь газификации на территории домашних хозяйств посоветовали проработать руководителям субъектов страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе совещания главы государства Владимира Путина с кабинетом министров.

Предполагается, что регионы используют для этого денежные средства, ранее планировавшиеся под обеспечение топливом, как пишет РИА Новости.

Новак добавил, что на территории более 30 регионов определенные категории жителей страны смогут получить субсидии на строительство газовых сетей на территории участка и на приобретение газового оборудования. Помимо этого, все услуги по доводке и проведению газа планируется возложить на одно юридическое лицо, чтобы упростить газификацию для россиян.

Правительство постановило, что полная газификация должна быть завершена к 2030 году. Представители компании «Газпром» полагают, что данные условия реальны.

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новак регионы газификация
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