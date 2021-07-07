Глава миссии ООН в Ливии предложил ввести санкции в отношении противников выборов

Нью-Йорк, 7 июля. Посланник ООН в Ливии готовится ввести «сдерживающие санкции» против всех, кто препятствует работе Форума политического диалога (ФПД) и достижению конституционной базы для проведения общенациональных выборов в североафриканской стране.

Ожидается, что Ян Кубиш выступит с соответствующим заявлением на предстоящем заседании Совета Безопасности, за которым, предположительно, последуют важные решения для обеспечения избирательных процедур.

Об этом информированные источники сообщили агентству Sky News Arabia, добавив, что в ближайшее время намечено провести еще одну сессию ФПД в присутствии большого числа наблюдателей для пресечения любых попыток сорвать утверждение конституционной базы выборов. Планируемые санкции коснутся также тех, кто пытается вмешаться в «дорожную карту», ​​принятую Советом Безопасности, и послужат надежным сдерживающим фактором.

Последние заседания Форума политического диалога в Женеве прошли в напряженной атмосфере, которая не позволила участникам достичь какого-либо консенсуса. В итоге помощник генерального секретаря и координатор Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Риздон Зининга объявил 2 июля о провале раунда переговоров ФПД. Чиновник призвал участников женевских встреч продолжить консультации в поисках жизнеспособного компромисса для выхода из кризиса, который переживает государство на протяжении долгих лет.

В то же время 13 ливийских политических блоков и партий выступили с совместным заявлением, потребовав предотвратить любые попытки сорвать проведение прямых президентских и парламентских выборов в назначенную дату. Стороны также призвали начать всестороннее расследование для изучения методов, используемых для саботажа работы Форума политического диалога.