Допрививочная эпоха: не единичные случаи, а целые отделения задыхающихся младенцев

Все чаще встречаются случаи заражения детей коронавирусом. И если раньше эксперты говорили, что дети переносят заболевание достаточно легко, то сейчас особое внимание приковано к последствиям перенесенного COVID-19. Чем опасен вирус для ребенка? Что повлияло на рост заболеваемости коронавирусом среди детей? Будут ли их прививать и когда? Почему набрало обороты антипрививочное движение? На эти и другие вопросы ответили специалисты Центра инфекционных болезней в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению заведующей научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии, профессора Сусанны Харит, увеличение случаев заражения детей коронавирусом связано с общим ростом заболевших. Это вызывает особое беспокойство, поскольку для детей апробированной вакцины еще нет.

«Создание вакцины строго регламентировано определенными документами, эти правила соблюдает весь мир. У нас все-таки была надежда, что взрослые проявят сознательность и привьются достаточно быстро. Это и была бы защита для детей. Но, к сожалению, мы видим, что вышло все не совсем так», — прокомментировала она.

Прививать детей и даже 17-летних подростков препаратом, созданным для взрослых, категорически нельзя. Как рассказала Сусанна Харит, за время применения вакцины среди россиян было отмечено, что чем младше человек, тем более выраженная у него реакция на прививку. Поэтому, прежде чем разрешить использовать вакцину для детей и подростков, необходимо отработать корректную дозировку, которая будет достаточно мало реактогенной и в то же время высокоэффективной.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Если на заре возникновения COVID-19 о нем не было известно практически ничего, то сейчас инфекционисты и эпидемиологи накопили определенный багаж знаний, и он неутешителен. Несмотря на то что дети переносят болезнь гораздо легче взрослых, последствия заболевания весьма серьезны, объяснила заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций, профессор Ирина Бабаченко.

«Мы сталкиваемся с последствиями. Они могут проявляться, даже если ребенок перенес легкую или бессимптомную форму заболевания. Иногда родители даже не знают, что ребенок болел коронавирусом. Но когда мы видим развитие лихорадки, сыпи, яркую реакцию крови, которая говорит о каком-то серьезном процессе, мы проверяем пациента на антитела и находим их. Выясняется, что это последствия коронавируса — мультисистемный воспалительный синдром», — пояснила Бабаченко.

Она рассказала, что этот синдром поддается лечению, но его опасность кроется в пока не изученных негативных последствиях для детского организма.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Но помимо коронавируса хватает и других инфекций, угрожающих здоровью ребенка, напомнила специалист. И уберечь от них подрастающее поколение могут прививки. Настораживает одно: в последние годы антипрививочное движение набрало обороты, поэтому позабытые эпидемии кори, коклюша и менингита могут вернуться. Сусанна Харит отметила, что нынешнее поколение родителей не видит угрозы, потому что был длительный период времени, когда все эти заболевания сдерживались именно прививками. Однако люди старше помнят «целые отделения задыхающихся младенцев».

«Раньше было другое время и другое отношение к этому. Не было интернета, где каждый публикует что хочет. Люди понимали, что инфекция есть и прививаться надо. Они видели полиомиелит, парализованных после него детей, потом — коклюш. И это были не единичные случаи, как сейчас, а целые отделения задыхающихся младенцев. Поэтому каждая мать старалась своего ребенка защитить. Потом мы перешли в благоприятный период времени, и говорят, что «вакцины сами себя погубили», потому что люди перестали болеть», — рассказала Харит.

Уже потом, когда опасность отступила, люди стали проявлять избыточный интерес к самим вакцинам, их составу и возможным побочным проявлениям, которые случаются не так уж и часто, подчеркнула специалист. Дальше дело начало набирать обороты, и немалую роль в этом сыграли СМИ.

«Это, наверное, прекрасно, что есть возможность общаться через интернет, к тому же Сеть хороша и удобна для получения новых знаний, но для вакцинации это сыграло негативную роль. <…> Люди не видели последствий инфекции, зато читают массу непроверенной информации. Им почему-то кажется, что независимое мнение более достоверно, чем то, что говорят специалисты», — прокомментировала профессор.

Ирина Бабаченко добавила, что национальный календарь прививок был введен неспроста. Детская смертность и инвалидизация детей после перенесенных инфекционных заболеваний была колоссальной. И откатываться в прошлый век, отказываясь от прививок и тем самым подвергая жизнь и здоровье ребенка угрозе, неразумно. И хотя вакцины не гарантируют 100% защиты от заражения, они оберегают от тяжелых форм заболеваний и осложнений, которые даже после обычной ветрянки могут быть весьма плачевными.