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Американец съел за 10 минут 76 хот-догов и победил в национальном конкурсе США
Общество
Американец съел за 10 минут 76 хот-догов и победил в национальном конкурсе США

Турнир по поеданию хот-догов на Кони-Айленде в День независимости США нашел своего победителя. Джоуи Честнат — обладатель стальных челюстей и бездонного желудка — за 10 минут съел 76 хот-догов.

Американец побил собственный рекорд: в прошлом году он съел на одну булочку с сосиской меньше. Рекордсмен забрал домой уже 14-й чемпионский пояс.

«Это то, что я люблю. Я люблю есть на глазах у людей, а они любят подбадривать меня. Я просто парень, который ест хот-доги и развлекается. Я просто счастлив этим заниматься», – признается Джоуи Честнат.

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