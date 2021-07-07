Американец съел за 10 минут 76 хот-догов и победил в национальном конкурсе США

Турнир по поеданию хот-догов на Кони-Айленде в День независимости США нашел своего победителя. Джоуи Честнат — обладатель стальных челюстей и бездонного желудка — за 10 минут съел 76 хот-догов.

Американец побил собственный рекорд: в прошлом году он съел на одну булочку с сосиской меньше. Рекордсмен забрал домой уже 14-й чемпионский пояс.