Идеологический винегрет Афганистана: угрожает ли «Талибан» странам Средней Азии

Движение «Талибан»1 само по себе не нацелено сегодня на экспансию — в отличие от находящихся в его составе радикальных исламских группировок, которые могут представлять реальную угрозу для Средней Азии, если двинутся за пределы Афганистана.

Об этом ФАН заявили таджикский политолог Абдулгани Мамадазимов, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин и заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

«Идеологический конгломерат»

Таджикский политолог Абдулгани Мамадазимов обратил внимание на то, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) традиционно придерживался «эмиратской» концепции. В этом состоит его сущностное отличие от «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), цель которого — создание наднационального «халифата». По мнению эксперта, современный «Талибан» ориентирован на строительство собственного государства, для чего ему нужны нормальные отношения с соседями.

«Когда правительственные войска покинули свои территории и перешли границу Таджикистана и Узбекистана, «Талибан» их не преследовал, — напомнил собеседник ФАН. — Боевики могли бы продолжить свои успешные действия даже на территории соседних государств, но они этого не сделали, потому что им нужна власть в Кабуле. И, естественно, признание мирового сообщества, в первую очередь в соседних государствах».

В свою очередь, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин обратил внимание на то, что «Талибан» в его сегодняшнем виде ни в коем случае нельзя воспринимать как что-то гомогенное и единое — это конгломерат, в том числе и в идеологическом смысле. В связи с этим неправильно было бы говорить о том, что талибы придерживаются концепции эмирата или «пуштун-вали» — пуштунского национализма.

«По мере движения к победе в конфликте с официальной властью идеологический винегрет, который сейчас присутствует, будет давать знать о себе все больше, — рассуждает эксперт. — Со временем это станет заметнее. Поэтому надо подождать, прежде чем говорить, что талибы ближе к идеологии «ИГ»1 или к идеологии старых талибов, которые были ориентированы на строительство национального пуштунского государства, в котором все остальные меньшинства будут играть второстепенную, подчиненную роль».

Грозин уверен, что после того, как талибы возьмут Кабул, внутри движения начнется борьба за ту или иную модель будущего Афганистана.

«Среди победителей наверняка начнется раздрай и разброд, — заявил собеседник ФАН. — В Афганистане так было всегда: при моджахедах, которые свергли Мохаммада Наджибуллу, при талибах во время первого их прихода к власти до того, как установилась абсолютная монополия, в том числе идеологическая Муллы Омара... Американцы также потратили кучу времени, нервов и денег на то, чтобы постоянно гасить разнообразные конфликты внутри официальной власти. Так будет и после того, как талибы свергнут нынешнее правительство, если оно не согласится поделиться с ними властью и создать некое коалиционное объединение с их участием, пусть и на какое-то время».

Федеральное агентство новостей /

«Талибам не до идей «Исламского государства»

Грозин полагает, что пока рано говорить о том, понесут ли боевики «Талибана» свои экстремистские взгляды за реку Пяндж.

«Я лично склоняюсь к мнению, что талибы, занимаясь процессом захвата власти, ее удержания и дележа, будут заняты достаточно долгое время, — поделился Грозин. — Им будет не до идей, подобных тем, что пыталось реализовать в свое время «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака».

Тем не менее специалист подчеркнул, что на территории Афганистана находится большое количество международных террористических организаций: от известных «ИГ» или «Исламского движения Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) до менее известных группировок, в которых находятся выходцы со всего Земного шара, начиная от Киргизии и заканчивая Филиппинами.

«Там находится тот же «интернационал», который наблюдался в «Исламском государстве»: арабы, уйгуры, граждане центральноазиатских республик, выходцы с Кавказа, — охарактеризовал состав «Талибана» эксперт. — Они являются фактором, усложняющим оценку всей картины, так как склонны к экстремизму в самых оголтелых его формах. Они предоставляют свои услуги в качестве террористического движения тем, кто за это платит. Их могут использовать в своих интересах самые разнообразные силы — как афганские, так и внешние».

Андрей Грозин заключил, что многочисленные группировки могут стать фактором, который будет осложнять «Талибану» захват власти, и рано или поздно от них придется избавляться.

«Это происходит в ходе любой гражданской войны. Есть всевозможные интернационалисты, которые приезжают воевать за ту или другую сторону, но в конечном итоге первыми попадают под каток власти, которая начинает наводить элементарный порядок, — продолжил ученый. — Если талибы захватят государство и начнут выстраивать собственную государственную систему, им не нужны будут все эти полевые командиры, так называемые «пассионарии-исламисты». Или от них постараются избавиться физически, или отправят их куда-нибудь подальше, в другое место».

По словам Грозина, пока неясно, что будут в этом случае предпринимать радикальные исламские группировки. Не исключено, что они могут пытаться переместиться на свою историческую родину в Центральноазиатский регион и раскачать ситуацию там.

«Такой вариант возможен, но сейчас он смотрится как труднореализуемый в краткосрочной перспективе, — заявил политолог. — Это, скорее, перспектива, которую можно оценивать как среднесрочную или даже как долгосрочную».

Федеральное агентство новостей /

«Группировка заточена на решение своих внутренних проблем»

Профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Плотников также полагает, что сами талибы не будут заходить на территории стран Средней Азии. Ученый отметил, что идеология «Исламского государства» не оказала серьезного влияния на цели «Талибана». Наоборот, между талибами и боевиками «ИГ» есть борьба за каналы контрабанды наркотиков и контроль над территориями.

«Талибы — наиболее организованная сила из антиправительственных группировок, — напомнил Плотников. — Опыт первого их прихода к власти показал, что они больше заточены на решение своих внутренних проблем. Не во всех провинциях их ждут, особенно на севере, в Нуристане, поэтому им бы справиться с самим Афганистаном... Угрозу для стран региона и России представляют как раз группировки, сформированные из выходцев стран Центральной Азии, в первую очередь из Узбекистана и Таджикистана».

Напомним, что на фоне поспешного вывода американских войск «Талибан» с мая развернул масштабное наступление. Оно привело к захвату десятков сельских районов Афганистана, а за крупные города ведется ожесточенная борьба правительственных сил и боевиков. Из-за обострения обстановки на севере Афганистана временно прекратило работу генконсульство России в городе Мазари-Шариф.

С конца июня из-за наступления «Талибана» пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 1 тыс. афганских военнослужащих. Боевики контролируют более 70% государственной границы между двумя странами. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обстановка в Афганистане имеет тенденцию к стремительному ухудшению. Глава российского МИД подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников против ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.