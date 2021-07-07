Донбасс, 7 июля. Украинские войска стягивают артиллерийские системы к линии боевого соприкосновения. Киев готовит провокации на горловском направлении обороны ДНР. Боеприпасы из зоны ООС поставляются радикалам на юг Украины. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики обстреляна один раз, огонь велся Вооруженными силами Украины на донецком направлении обороны с применением противотанковых гранатометов. В Луганской Народной Республике зафиксировано три обстрела с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматического оружия.

Данные из отчета международных наблюдателей миссии ОБСЕ свидетельствуют о переброске украинской армией тяжелой техники в Донбасс. Наблюдатели сообщают о фиксации восьми единиц 122-мм гаубиц Д-30 «Лягушка» на железнодорожной станции «Рубежное» в одноименном городе Луганской области.

В связи с постоянной фиксацией нарушений украинской стороной Минских соглашений в части отведения тяжелой техники беспилотники ОБСЕ подвергаются воздействию украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщают как сами наблюдатели, так и управления Народной милиции ЛНР и ДНР со ссылкой на данные разведки и наблюдения за противником.

Боеприпасы из зоны ООС поставляются радикалам на юг Украины

Военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ потеряли по пути на склад несколько ящиков с патронами к автоматическому оружию калибром 5,45 и 7,62 мм, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Как оказалось, боеприпасы были похищены военнослужащими, а начальник штаба батальона Ревацкий, где проходят службу военные, давно замешан в схемах вывоза патронов из зоны конфликта. Часть боеприпасов, по данным Народной милиции ЛНР, идет в Одесскую область для незаконных вооруженных формирований.

Федеральное агентство новостей /

Армия Киева готовит провокации

В район поселка Новгородское Донецкой области (новое название — Нью-Йорк) прибыла группа из четырех человек из разведроты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает управление Народной милиции ДНР. В Донецке полагают, что цель разведчиков — организация провокаций против защитников республики для последующего обвинения в срыве перемирия.

Группа доставлена на позиции автомобилем ЗИЛ, маркированным символикой украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Ранее в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР неоднократно сообщали об использовании противником гуманитарного транспорта для выполнения боевых задач.

В ДНР рассказали о личном составе ВСУ

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Восток» провела проверку в подразделениях 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Оказалось, что комплектация бригады — не более 60%.

Штатная структура не соблюдается, равно как и дисциплина в подразделениях бригады: отмечено повальное пьянство, высокий уровень наркомании. 15% сержантского состава бригады имеют хронические заболевания, а 20% ранее судимы.

Кроме того, за время работы штабной комиссии на позициях выявлено отсутствие пяти военнослужащих. Установлено, что командование бригады безуспешно пыталось найти беглецов, доклады в военную службу правопорядка и вышестоящие штабы не производились.