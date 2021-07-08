Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов

ООО «ФАН», сетевое издание «Федеральное Агентство Новостей», в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов. Единым днем голосования назначено 19 сентября 2021 года.
Услуги оказываются на сайте сетевого издания «Федеральное Агентство Новостей», riafan.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 68439 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27.01.2017, по следующим расценкам.
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