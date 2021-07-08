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Лента
08 июля 11:46
11:44
Общество
Психолог раскрыла причины возникновения абьюзивных отношений
11:42
Общество
ФАС проверит покупку «Лентой» пермской торговой сети «Семья»
11:39
Армия
Лукашенко рассказал, кого считает главной опорой государства
11:38
Армия
Литовкин расшифровал сигнал Черноморского флота для НАТО у берегов Крыма
11:35
Общество
Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек
11:35
Происшествия
Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
11:34
Экономика
Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
11:33
Происшествия
Бывший сотрудник ЮКОСа Пичугин даст показания по делу Ходорковского в СИЗО «Лефортово»
11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева пыталась подкупить 14-летнюю дочь своего мужа
11:31
Общество
Режим ЧС вводится в Токио из-за коронавируса
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Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов
Общество
Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов
Федеральное агентство новостей  / 

ООО «ФАН», сетевое издание «Федеральное Агентство Новостей», в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов. Единым днем голосования назначено 19 сентября 2021 года.

Услуги оказываются на сайте сетевого издания «Федеральное Агентство Новостей», riafan.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 68439 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27.01.2017, по следующим расценкам.

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Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов
Федеральное агентство новостей  / 

Подготовка эксклюзивного информационного сообщения

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов
Федеральное агентство новостей  / 

Размещение информационного сообщения

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей — это современный интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни России и мира. Оперативное и разностороннее освещение актуальных событий, интервью с политиками, эксклюзивные материалы из горячих точек — riafan.ru предлагает своим читателям полноценную информационную картину дня.

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  • Более 60 миллионов раз пользователи просматривают сайт в течение месяца.
  • Индекс качества сайта составляет не менее 18 400.
  • Аудитория — взрослая, от 35 лет и старше, доля женщин среди пользователей — 41,1%, доля мужчин — 58,9%.
  • Широкий спектр интересов аудитории — бизнес, недвижимость, финансы, авто, медицина, здоровье, туризм и т. д.

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