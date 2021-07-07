Венгрия поблагодарила главу Минпромторга России за помощь в борьбе с COVID-19

Москва, 7 июля. Глава Минпромторга России Денис Мантуров провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Министра промышленности и торговли РФ наградили Орденом Среднего креста со звездой Венгерской Республики. Сийярто высоко оценил помощь российской стороны в борьбе с пандемией коронавируса и вклад препарата «Спутник V» в спасение жизней граждан Венгрии. Соглашение о поставках российской вакцины в страну подписали в январе текущего года.

«После длительных переговоров мы наконец подписали в январе соглашение о поставках российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», — отметил министр иностранных дел республики.

Глава Минпромторга РФ Мантуров продемонстрировал уверенность в успешном завершении сделки. Подтверждением тому стала поставка двух миллионов компонентов «Спутника V» в Венгрию, подчеркнул Сийярто. Мантуров поблагодарил министра за высокую награду.

«Я очень признателен тебе и руководству Венгерской Республики за такую оценку нашей совместной работы. Наша работа по борьбе с коронавирусной инфекцией включала в себя не только поставки вакцин, но и поставки в Венгрию аппаратов ИВЛ», — добавил Мантуров.

«Спутник V» обошелся Венгрии дешевле китайской вакцины против COVID-19. За препарат из РФ правительство заплатило 16,71 евро за двухкомпонентную дозу, в то время как стоимость вакцины из КНР составила 30 евро за дозу и 5% НДС в пользу государства.