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Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:51
Общество
Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 7 июля. Коронавирусом можно заразиться во второй и даже в третий раз, предупредил вирусолог Евгений Тимаков.

Российским врачам давно известно о случаях повторного заражения коронавирусом, однако теперь в больницы стали поступать пациенты, получившие положительный результат теста на COVID-19 уже в третий раз, рассказал специалист.

Несмотря на перенесенное ранее заболевание, многие пациенты сталкиваются с тяжелой симптоматикой во время очередного заражения коронавирусом. Вакцинация от заболевания позволит избежать тяжелого течения болезни, заключил Тимаков.

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