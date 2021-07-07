Стало известно о пациентах, заразившихся коронавирусом в третий раз

Москва, 7 июля. Коронавирусом можно заразиться во второй и даже в третий раз, предупредил вирусолог Евгений Тимаков.

Российским врачам давно известно о случаях повторного заражения коронавирусом, однако теперь в больницы стали поступать пациенты, получившие положительный результат теста на COVID-19 уже в третий раз, рассказал специалист.

Несмотря на перенесенное ранее заболевание, многие пациенты сталкиваются с тяжелой симптоматикой во время очередного заражения коронавирусом. Вакцинация от заболевания позволит избежать тяжелого течения болезни, заключил Тимаков.