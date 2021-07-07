Лаврентьев анонсировал возможное заседание Конституционного комитета Сирии

Нур-Султан, 7 июля. Очередное заседание сирийского Конституционного комитета может пройти летом 2021 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, делегации стран, которые присутствовали на встрече, призвали генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена провести работу в этом направлении. Представитель организации положительно ответил на инициативу по деятельности комитета.

«Скорее всего, это (заседание Конституционного комитета. — Прим. ФАН) летом произойдет», — считает Лаврентьев.

Спецпредставитель президента России добавил, что Запад до сих пор не предоставил предложений по облегчению страданий жителей Сирии.

Ранее Александр Лаврентьев провел встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество с Россией.