Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой

Москва, 7 июля. Певец и композитор Игорь Николаев поделился воспоминаниями о выступлениях молодой примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Будучи музыкантом именитой певицы, Николаев в течение восьми лет наблюдал за ней на сцене. По словам исполнителя, школа Пугачевой дала многое его умению обмениваться энергией со зрителями.

«Как она работала с публикой! <...> Я играл на инструменте и видел, как Алла шла к аудитории, как отдавала ей всю себя и как брала энергию у нее», — с восхищением вспомнил композитор.

Как отметил певец, на сцене Примадонна демонстрировала себя максимально открытой и душевно распахнутой. Не случайно знаменитым жестом исполнительницы стали раскрытые руки, протянутые к залу, добавил музыкант.

«Или вспомнить, как Алла откидывала назад волосы, открывая лоб...» — сказал Николаев в интервью «7Дней.ru».

Знаменитый модельер Валентин Юдашкин, который давно дружит с Пугачевой, высказывался о необычном стиле певицы. Именно благодаря кутюрье Примадонна начала носить короткие юбки и платья. По словам Юдашкина, даже в 72 года исполнительница может позволить себе любые наряды.