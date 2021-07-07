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Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
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Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев с восхищением вспомнил, как молодая Пугачева работала с публикой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 июля. Певец и композитор Игорь Николаев поделился воспоминаниями о выступлениях молодой примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Будучи музыкантом именитой певицы, Николаев в течение восьми лет наблюдал за ней на сцене. По словам исполнителя, школа Пугачевой дала многое его умению обмениваться энергией со зрителями.

«Как она работала с публикой! <...> Я играл на инструменте и видел, как Алла шла к аудитории, как отдавала ей всю себя и как брала энергию у нее», — с восхищением вспомнил композитор.

Как отметил певец, на сцене Примадонна демонстрировала себя максимально открытой и душевно распахнутой. Не случайно знаменитым жестом исполнительницы стали раскрытые руки, протянутые к залу, добавил музыкант.

«Или вспомнить, как Алла откидывала назад волосы, открывая лоб...» — сказал Николаев в интервью «7Дней.ru».

Знаменитый модельер Валентин Юдашкин, который давно дружит с Пугачевой, высказывался о необычном стиле певицы. Именно благодаря кутюрье Примадонна начала носить короткие юбки и платья. По словам Юдашкина, даже в 72 года исполнительница может позволить себе любые наряды.

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